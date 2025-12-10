中央社

捷克紀錄片「我是台灣人」放映 聚焦台灣地緣局勢 (圖)

捷克紀錄片「我是台灣人」（Jsem Tchajwanec）9日在布拉格放映。這部片透過深入訪談多位捷克政治人物、商會成員、漢學家、記者等人物，呈現捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年「台灣行」背後承受的壓力，以及台灣複雜的地緣政治局勢。

中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年12月10日

