捷克組閣談判 外長候選人改派環境部總統仍有異議

（中央社記者劉郁葶布拉格27日專電）捷克即將成立新政府，汽車黨（Motoristé）名譽主席圖雷克（Filip Turek）原被提名出任外交部長，引發爭議，如今被改為提名出任環境部長。然而，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）對於圖雷克入閣仍持異議。

捷克國會大選10月初落幕，新政府將由「不滿公民行動黨」（ANO）、「自由及直接民主黨」（SPD）與「汽車黨」三黨組成。

據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，即將成為總理的不滿公民行動黨主席巴比斯（Andrej Babiš）昨天與帕維爾會面後表示：「總統認為圖雷克不應成為內閣成員。」捷克總統辦公室表示，帕維爾再次強調他對圖雷克成為內閣成員持保留意見。

汽車黨原提名圖雷克出任外交部長，如今調整為提名他出任環境部長。而外交部長的職位，則改提名汽車黨主席馬欽卡（Petr Macinka）擔任。

巴比斯認為這是汽車黨的讓步，圖雷克本應獲得機會，但他尊重總統的意見。總統將從28日起與「不滿公民行動黨」、「自由及直接民主黨」與「汽車黨」的部長候選人進行非正式磋商。

圖雷克因先前社群平台上具爭議、帶有種族歧視與恐同性質的發言遭到批評。圖雷克已為其中部分言論道歉，也否認部分貼文為自己所寫。此外，馬欽卡先前將被提名出任環境部長的構想，也引發環保團體反對。

馬欽卡26日稱，此職務交換本是為讓組閣順利推進的善意舉動。然而帕維爾仍重申對圖雷克入閣的保留，巴比斯認為，總統反對的原因是因法律問題。馬欽卡回應，汽車黨不知任何法律障礙，因此要求與總統商談。

反對人士指出，圖雷克過往的偏激言論使他不適任任何部長職位。海盜黨主席賀瑞普（Zdeněk Hřib）表示，圖雷克與馬欽卡皆缺乏擔任外交與環境部長的能力，並強調國際間不會與極端主義者合作，尤其在環境政策談判。

查理大學社科院政治學者米哈爾（Aleš Michal）則分析，將圖雷克由外交部改派至環境部，既是汽車黨的讓步，也是巴比斯本人的妥協。從巴比斯與帕維爾會面後的說法可看出，未來總理不願與總統就圖雷克問題產生衝突，而會試圖與馬欽卡尋求解決方式。

米哈爾評論：「首先，這是巴比斯向總統的退讓。也可能視為圖雷克的退讓策略，甚至他的提名可能會從任何政府職位中撤回。」他認為巴比斯不願與總統爭辯圖雷克的任命。

捷克布拉格生命科學大學政治學者什柯尼克（Milan Školník）則指出，派任圖雷克轉任國內部門可減少形象衝擊，但總統態度仍強硬。若汽車黨或總統拒絕退讓，將可能拖延新政府的任命程序。（編輯：韋樞）1141127