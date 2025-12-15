捷克總統任命新政府 強調與北約、歐盟不可分割

（中央社記者劉郁葶布拉格15日專電）捷克總統帕維爾今天任命新政府，表示內閣是在充滿動盪的時刻上任，並敦促部長們讓國內局勢保持穩定，同時在北約與歐盟中扮演具建設性的角色，因國家利益與北約與歐盟不可分割。

帕維爾（Petr Pavel）今天任命新政府。他在布拉格城堡發表談話時表示，他很滿意政府能在既定時程內、且符合公眾期待下完成組閣，「我非常高興今天能完成組建並任命新政府的過程。」這項程序已依照與總理巴比斯（Andrej Babiš）達成的共識來完成。

帕維爾表示，新政府的組建在時程與運作上，皆遵循既有的憲政慣例。在正式任命前，他曾與準部長進行個別會談，藉此討論政策優先順序，與未來部長們將如何領導各自部門。

他強調，這類諮詢是標準且有益的程序，有助於部長正式就職前，雙方能釐清彼此的期待。

帕維爾指出，新內閣在一個特別艱鉅的時刻承擔執政責任。當前局勢充滿動盪，不僅受全球安全疑慮與經濟不確定性影響，也因國外政治快速變化而對捷克產生衝擊。

他表示，政府不僅在外交政策上承受高度期待，也必須在塑造國內政治氛圍方面負起責任。在不確定的時代，公民期待政治領導人能帶來安定感、方向感與信心，並呼籲新政府採取團結社會、而非加深分裂的施政方式。

帕維爾也特別強調捷克的國際定位。他指出，國家利益無法與捷克在關鍵國際組織中的成員身分切割，尤其是北約與歐盟。

他說，捷克的安全與繁榮與這些聯盟直接相關。若沒有北約成員身分，捷克不會更加安全；若沒有歐盟，則將失去經濟穩定與長期繁榮，並呼籲政府以高度責任感來面對國際合作。

帕維爾表示，他將密切關注政府在國內對民主標準的承諾。作為憲政的保障者之一，他特別重視公共媒體、司法體系、檢察機關與安全部門的獨立性，並將這些機構視為公眾對國家信任的基石。

捷克新政府由總理巴比斯領導，並由「不滿公民行動黨」（ANO）、「自由及直接民主黨」（SPD）與「汽車黨」（Motorists）組成聯合政府。內閣共有16名成員，其中包括4位副總理。

未來影響政府外交路線的關鍵人物之一，為新任外交部長馬欽卡（Petr Macinka）。他將在未來幾天闡述外交政策優先事項，特別是捷克在北約與歐盟中的角色。（編輯：韋樞）1141216