捷克總統帕維爾 布拉格城堡接見波蘭總統納夫羅茨基 (圖)

解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 9 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化EBC東森新聞 ・ 2 小時前
台南稽查含蘇丹紅化粧品 封存5977支潤唇膏
（中央社記者楊思瑞台南24日電）衛生福利部食品藥物管理署今日公布「亦鴻企業有限公司」進口紅色複方原料3批含化粧品禁用色素蘇丹4號，台南市衛生局依清單稽查相關業者，初步封存5977支潤唇膏。中央社 ・ 3 小時前
若非民進黨開除不會離開 鄭麗文：我是死忠、務實、天蠍座的人
國民黨主席鄭麗文過去曾為民進黨重要砲手經歷，對黨忠誠度屢遭質疑。鄭近日受訪直言，「當時民進黨居然要開除我，否則我在想我應該也不會離開民進黨」，可是在那樣的一個時刻，就是命運走到那裏，那就跟民進黨說掰掰囉。太報 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「衣Q學」受矚！ 坦言花數小時挑G20服裝｜#鏡新聞
日中兩國外交風波越演越烈，但日本首相高市早苗，民調卻持續攀升，日本也再度成為國際焦點，而原因之一，除了高市早苗的外交手腕，一部分也和她的衣著有關。高市早苗這次出發南非參加G20會議，行前她就發文表示，因為曾有議員提醒她，國家門面不能穿得太寒酸，她因此花了好幾個小時挑衣服，甚至考慮要買一套，能替外交加分的戰袍。鏡新聞 ・ 5 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 19 小時前
民眾黨中配遞補立委願簽＂切結書＂？ 劉世芳：無此規定
政治中心／王云宣、蔡承翰 台北報導前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，因有中國籍遭解職，儘管打贏訴願，內政部仍表明，需依法解除職務，現在全台還有五名相同情況的村里長，國民黨擬修國籍法，讓中配參政權不受規範，甚至明年2月即將遞補民眾黨不分區立委的李貞秀，也要以一紙切結書，劉世芳強調無此規定！前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因同時具有台灣及中國雙重國籍遭解職 儘管訴願成功內政部仍表示將依法解職（圖／資料畫面）內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「我們仍會依法請她解除村長職務。」重申內政部立場，面對遭解職的花蓮中配村長鄧萬華，向縣府訴願成功，內政部長劉世芳態度堅定，尤其現在除了鄧萬華，全台還有4名中配村里長，資格同樣受爭議，但地方縣市政府卻遲遲沒解職。內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「縣市政府辦理的自治事項，違背憲法法律，我們內政部就用地方制度法76條的方式來處理，讓他予以解職。」內政部長劉世芳：「（全台）五個有陸配村里長的資格，就已經超過一年，我們的內政部民政司，多次去函（公所），他們都是用推託的方式，我們認為他們有失職，所以就移送給監察院來調查。」國民黨擬提出＂國籍法＂修法保障中配參政權 內政部長劉世芳表示恐淪特權條款（圖／民視新聞）內政部硬起來，將四個縣市政府公所，移送監查院查處，但現在國民黨卻乾脆把主意動到國籍法上，想提案修法，明定中配參政權不受國籍法規範。內政部長劉世芳：「如果你特別對於中配（修法）的話，其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」立委（國）牛煦庭：「國籍法不是幫誰開特權啦，現在是內政部片面的解釋法律，而且是要有違憲法精神的狀況下，去限縮了陸配也好的參政權。」立委（民）吳思瑤：「各國皆然，所以為什麼中配要有特權？，為什麼中國要除外？，國民黨倒是要先說清楚。」內政部長劉世芳赴立院備詢 對於國籍法表達堅定立場（圖／民視新聞）眼看明年2月1日，民眾黨兩年條款到期，新任立委遞補名單中，李貞秀也具有中國籍，傳出立院將提切結書，只要李貞秀勾選無雙重國籍，就能解套，劉世芳不認同。內政部長劉世芳：「在我們現在國籍法的規定裡面，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結或者具結，這樣子的一個辦法。」民眾黨主席黃國昌：「目前的中華民國憲法，兩岸人民關係條例，以及各種相關的法令，彼此之間的關係，如果一個內政部部長，她一個相關的法律都搞不清楚，這樣的內政部部長，我只能夠說失職啦。」立委（民）陳培瑜：「現在黃國昌或是羅智強，想要特定的為中國配偶，開啟這個後門，我們要說，這根本是在降低，中國統戰跟滲透台灣的內部成本。」正當中國想方設法滲透台灣，執政黨立委憂心我國法令一旦鬆綁，恐將後患無窮。原文出處：民眾黨中配遞補立委願簽切結書？ 劉世芳：無此規定！黃國昌嗆失職 更多民視新聞報導藍營護航中配「參政免棄國籍」 國安官員示警：台灣未來交給中國央廣工程師「駭官網放五星旗」！北檢起訴求刑3年 黃國昌回應了中配李貞秀「簽切結書」可當立委？劉世芳霸氣打臉：中國就是外國民視影音 ・ 6 小時前