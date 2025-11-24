捷克總統帕維爾 布拉格城堡接見波蘭總統納夫羅茨基 (圖)

政治中心／王云宣、蔡承翰 台北報導前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，因有中國籍遭解職，儘管打贏訴願，內政部仍表明，需依法解除職務，現在全台還有五名相同情況的村里長，國民黨擬修國籍法，讓中配參政權不受規範，甚至明年2月即將遞補民眾黨不分區立委的李貞秀，也要以一紙切結書，劉世芳強調無此規定！前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因同時具有台灣及中國雙重國籍遭解職 儘管訴願成功內政部仍表示將依法解職（圖／資料畫面）內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「我們仍會依法請她解除村長職務。」重申內政部立場，面對遭解職的花蓮中配村長鄧萬華，向縣府訴願成功，內政部長劉世芳態度堅定，尤其現在除了鄧萬華，全台還有4名中配村里長，資格同樣受爭議，但地方縣市政府卻遲遲沒解職。內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「縣市政府辦理的自治事項，違背憲法法律，我們內政部就用地方制度法76條的方式來處理，讓他予以解職。」內政部長劉世芳：「（全台）五個有陸配村里長的資格，就已經超過一年，我們的內政部民政司，多次去函（公所），他們都是用推託的方式，我們認為他們有失職，所以就移送給監察院來調查。」國民黨擬提出＂國籍法＂修法保障中配參政權 內政部長劉世芳表示恐淪特權條款（圖／民視新聞）內政部硬起來，將四個縣市政府公所，移送監查院查處，但現在國民黨卻乾脆把主意動到國籍法上，想提案修法，明定中配參政權不受國籍法規範。內政部長劉世芳：「如果你特別對於中配（修法）的話，其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」立委（國）牛煦庭：「國籍法不是幫誰開特權啦，現在是內政部片面的解釋法律，而且是要有違憲法精神的狀況下，去限縮了陸配也好的參政權。」立委（民）吳思瑤：「各國皆然，所以為什麼中配要有特權？，為什麼中國要除外？，國民黨倒是要先說清楚。」內政部長劉世芳赴立院備詢 對於國籍法表達堅定立場（圖／民視新聞）眼看明年2月1日，民眾黨兩年條款到期，新任立委遞補名單中，李貞秀也具有中國籍，傳出立院將提切結書，只要李貞秀勾選無雙重國籍，就能解套，劉世芳不認同。內政部長劉世芳：「在我們現在國籍法的規定裡面，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結或者具結，這樣子的一個辦法。」民眾黨主席黃國昌：「目前的中華民國憲法，兩岸人民關係條例，以及各種相關的法令，彼此之間的關係，如果一個內政部部長，她一個相關的法律都搞不清楚，這樣的內政部部長，我只能夠說失職啦。」立委（民）陳培瑜：「現在黃國昌或是羅智強，想要特定的為中國配偶，開啟這個後門，我們要說，這根本是在降低，中國統戰跟滲透台灣的內部成本。」正當中國想方設法滲透台灣，執政黨立委憂心我國法令一旦鬆綁，恐將後患無窮。原文出處：民眾黨中配遞補立委願簽切結書？ 劉世芳：無此規定！黃國昌嗆失職 更多民視新聞報導藍營護航中配「參政免棄國籍」 國安官員示警：台灣未來交給中國央廣工程師「駭官網放五星旗」！北檢起訴求刑3年 黃國昌回應了中配李貞秀「簽切結書」可當立委？劉世芳霸氣打臉：中國就是外國

