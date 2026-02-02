捷克總統拒任命納粹爭議部長 近10萬人上街支持

捷克首都布拉格市中心，遊客如織的舊城廣場跟瓦茨拉夫廣場周邊，1日湧現近10萬名示威者，響應民主百萬時刻協會號召，表達對總統帕維爾的全力支持。

護理師瑞哈柯娃說道，「我站出來是因為，我不喜歡現任政府的政治文化，也不認同對總統施壓與威脅。」

抗議的起因是總統帕維爾拒絕批准新政府提名、右翼疑歐派的汽車黨主席圖雷克，出任環境部長。圖雷克過去曾做出納粹敬禮手勢，多次在社群發表帶有種族主義、恐同和性別歧視的貼文，帕維爾總統認為他沒資格當部長。

但圖雷克辯稱，這只是品味不好，並非支持納粹或種族主義。帕維爾總統近日收到外長馬欽卡透過顧問傳送的簡訊，警告他如果繼續反對圖雷克任命案，將會面臨後果。雙方衝突白熱化，也引發民眾不滿而上街力挺總統，多位公眾人物也現身聲援。

IT經理布切克表示，「生活裡須有基本禮儀與尊重，政治與社會上也是，我們支持總統，也支持民主發展，我們極不喜歡現在發生的這些事。」

帕維爾總統是中間路線的親歐派，對烏克蘭的支持堅定不移，但現任總理巴比什的聯合政府明顯右傾，納入民粹、疑歐、反移民的右翼政黨，對歐盟監管氣候立場以及烏克蘭政策，都出現明顯的轉彎。

這次任命風波，帕維爾讚賞捷克公民社會，清楚站在正確的一方；外長則拒絕為簡訊道歉，表示總統的做法超出憲法框架，為了不讓局勢升級，最合理的方法就是無視總統辦公室。

而反對者計畫2月15日在捷克其他城市再次舉辦示威，對巴比什的政府大聲說不。