中央社

捷克總統指控外交部長政治勒索 8萬人上街支持總統 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

捷克「民主百萬時刻協會」於1日在布拉格舉行支持捷克總統帕維爾（Petr Pavel）的集會，吸引逾8萬人響應。（捷克民眾Adam提供）

中央社記者劉郁葶布拉格傳真 115年2月2日

捷克總統指控外交部長政治勒索 8萬人上街支持總統 捷克「民主百萬時刻協會」於1日在布拉格舉行支持 捷克總統帕維爾（Petr Pavel）的集會，吸引逾8萬人響 應。（捷克民眾Adam提供） 中央社記者劉郁葶布拉格傳真 115年2月2日
捷克總統指控外交部長政治勒索 8萬人上街支持總統 捷克「民主百萬時刻協會」於1日在布拉格舉行支持 捷克總統帕維爾（Petr Pavel）的集會，吸引逾8萬人響 應。（捷克民眾Adam提供） 中央社記者劉郁葶布拉格傳真 115年2月2日

其他人也在看

中共軍權大清洗！王丹斷言「軍閥割據零機率」曝真正危機是全軍躺平內耗

中共軍權大清洗！王丹斷言「軍閥割據零機率」曝真正危機是全軍躺平內耗

中共中央軍委副主席張又俠遭調查，引發國際對中國軍事政變的揣測。流亡民運人士王丹分析，中國軍隊權力已高度「碎片化」，政變或軍閥割據機率極低。他警告，習近平高強度整肅雖鞏固權力，卻將導致軍隊長期內耗與消極抵抗，嚴重削弱決策回饋能力。國際媒體與美國務卿盧比歐正密切監控解放軍內部清洗。王丹強調，解放軍體系經改革已「橫向難協調、縱向互制衡」，加上嚴格監控，軍人難以公開對抗。張又俠案實為體制內權力競逐。這種「沉默的內耗」恐使高層喪失真實決策回饋，長期副作用難以預料。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前103則留言
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕

「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕

中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。

中天新聞網 ・ 9 小時前57則留言
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖

川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖

川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖

EBC東森新聞 ・ 1 天前93則留言
藍委徐欣瑩爭取竹縣長參選提名喊話黨中央 鄭麗文5字回應

藍委徐欣瑩爭取竹縣長參選提名喊話黨中央 鄭麗文5字回應

爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委徐欣瑩昨發布聲明強調，「若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」。國民黨主席鄭麗文今（31日）被問到相關問題，僅簡短表示「改天再聊吧」。今天是國民黨中常委投票，鄭麗文今唯一公開行程就是赴台北市議會投票，不過並未安排受訪。面對媒體堵訪問她新竹

自由時報 ・ 1 天前33則留言
習近平軍方大整肅　實戰派張又俠落馬！經濟學人警告台灣「危險了」

習近平軍方大整肅　實戰派張又俠落馬！經濟學人警告台灣「危險了」

中國國家主席習近平近期對軍方高層的整肅，規模之廣為中共逾半世紀以來首見。英國《經濟學人》29日發出警告，世界應為此感到擔憂，因為一旦共軍最高將領全對習近平唯命是從，台灣可就危險了。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前31則留言
民調大贏黃國昌13.5%　蘇巧慧曝關鍵

民調大贏黃國昌13.5%　蘇巧慧曝關鍵

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/1)表示，自己這段時間以來，都持續一步一腳印在前進，未來也會空戰巷戰齊發，跟綠...

FTNN新聞網 ・ 12 小時前30則留言
細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套

細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套

[NOWnews今日新聞]昨日為立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，藍白卻聯手通過爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡今（39）日表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前9則留言
45搶29！國民黨中常委當選名單曝：「她」拿1351票奪第一、羅明才拿第四

45搶29！國民黨中常委當選名單曝：「她」拿1351票奪第一、羅明才拿第四

國民黨中常委今（31）日舉行改選，這也是黨主席鄭麗文上任後進行的首次中常委選舉，此次中常委共有45名中央委員登記角逐，一共選舉29名中常委，當選機率約僅有64%。在完成投票後隨即開票，其中不分區立委陳菁徽以 1351票以第一名得票率當選國民黨第二十二屆第一任中常委。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1則留言
白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算　黃國昌竟嗆「這句話」

白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算　黃國昌竟嗆「這句話」

即時中心／張英傑、許雯絜報導總統賴清德於臉書發文指出，昨（30）日是立法院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至將民眾黨版國防特別預算條例付委，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權！對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日接受媒體聯訪時竟聲稱，賴清德若要發表悖於民主憲政言論，恐怕要回去重修憲法課。

民視 ・ 1 天前38則留言
美艦逼近波斯灣！　川普最後通牒：伊朗想達成協議｜#鏡新聞

美艦逼近波斯灣！　川普最後通牒：伊朗想達成協議｜#鏡新聞

美國航空母艦逼近波斯灣之際，美國總統川普1月30號表示，美軍的龐大艦隊正駛向伊朗，對伊朗發出最後通牒。至於德黑蘭當局確實也想達成協議，但同時也全面進入備戰狀態。

鏡新聞 ・ 12 小時前發表留言
打算脫黨參選？徐欣瑩對黨內開炮「黑箱作業、球員兼裁判」　陳見賢：會依照制度完成初選

打算脫黨參選？徐欣瑩對黨內開炮「黑箱作業、球員兼裁判」　陳見賢：會依照制度完成初選

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導國民黨新竹縣長初選爭議四起，有意參加黨內初選的立委徐欣瑩，卻在臉書向黨中央以及新竹縣黨部開炮，直指黑箱作業、公器私...

FTNN新聞網 ・ 1 天前2則留言
新竹縣長者福利再加碼　補助活動假牙重建口腔功能

新竹縣長者福利再加碼　補助活動假牙重建口腔功能

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府衛生局於115年推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，協

互傳媒 ・ 8 小時前發表留言
徐欣瑩拋「不受黨內不公體制束縛」 鄭麗文低調回應

徐欣瑩拋「不受黨內不公體制束縛」 鄭麗文低調回應

國民黨31日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文投票時，被問及有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩針對新竹市長初選表示，將義無反顧不再受限於黨內不公體制的束縛，此言一出，讓外界揣測她是否有可能退黨參選，此外還有立法院30日三讀《衛星廣播電視法》不過NCC直接稱未溯及既往「中天不適用」。不過，鄭麗文皆僅簡單回應「改天再聊」。

中時新聞網 ・ 1 天前10則留言
嘆審查藍自肥法案！蘇巧慧：有愧人民託付

嘆審查藍自肥法案！蘇巧慧：有愧人民託付

[NOWnews今日新聞]立法院本會期昨（30）日落幕，藍白以人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案，以及攸關立委助理費修法。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（31）日受...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前5則留言
藍新北市長人選尚未協調　黃志雄.侯友宜活動巧妙錯開

藍新北市長人選尚未協調　黃志雄.侯友宜活動巧妙錯開

新北市 / 綜合報導 國民黨新北市長人選遲遲沒定案，市黨部原本計畫要在1月底前，找來台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然進行協調會。黨部主委黃志雄還希望新北市長侯友宜親自來協調，但1月最後一天，雙方仍然沒有會面。今天早上黃志雄及侯友宜出席活動還一前一後到場，侯友宜面對被問到協調會相關問題也揮揮手沒多談。而對於早上先離場，黃志雄表示因為今天是中常委選舉，自己有監票工作，所以簡單致意後就離開。台上的立委洪孟楷話還在講，新北市黨部主委黃志雄簡單致意後轉身離場，而就在他前腳剛走，新北市長侯友宜6分鐘之後就抵達，一前一後兩人沒有同場，但眼前還得「共同面對」這個問題。記者VS.新北市長侯友宜說：「市長會出席「李劉會」嗎。」微笑回句謝謝繼續往前走，因為目前國民黨2026新北市長人選遲遲喬不攏，原本黨部規劃1月底進行協調，協調不成將進行初選，但預計在2月中拍板人選，黨部除了希望安排李四川劉和然兩位本人或代理人外，也說侯友宜勢必在協調中將扮演重要角色，但目前還在溝通協調中。國民黨新北市黨部主委黃志雄說：「因為我們今天是中常委選舉嘛，所以我主要就去致個意打個招呼我就先離開了，那所以很多的工作一定要請市長，出面來幫忙溝通，幫忙協調。」新北市議員(國)呂家愷說：「我們看到民進黨從去年開始，可以常常看到有母雞跟小雞同台造勢的畫面，這看在我們藍營心裡面，當然心裡多少有些癢癢的。」即便還沒拍板，但目前藍營呼聲最高的就是李四川，再加上輝達成功落腳北士科，他也被視為關鍵角色，但如今是否也成了雙面刃？輝達執行長黃仁勳29日來台，原本傳出北市府已經安排多項方案，希望讓蔣萬安或李四川，能夠跟黃仁勳碰面，但到今(31)日下午都遲遲沒有消息。台北市議員(國)曾獻瑩說：「台北市政府一直也在努力，希望能夠跟黃仁勳有一個簽約的儀式，有當然是最好，不過黃仁勳的行程實在排不出來，我想也沒關係，希望輝達這樣的一個事情，不至於延誤他(李四川)參選的期程。」而李四川今日發文，寫下我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市，頗耐人尋味，相較於藍營充滿變數...。熱情向攤商問候，要選新北市長的立委蘇巧慧，母雞帶小雞懇請支持，蘇巧慧每周末都跑市場，目標要在過年前，將新北29個行政區通通走一遍，新北市長選戰，藍綠目標一致但步調不一。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前發表留言
白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜! 賴總統頒褒揚令

白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜! 賴總統頒褒揚令

政治中心／綜合報導白色恐怖受難者劉金獅，出生宜蘭蘇澳，在二二八事件見證軍人暴行，成為他對抗威權的根源，曾因涉入興臺會案遭判10年，出獄後積極參與社會運動，劉金獅去年底辭世，今天在濟南教會舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令，感念他為台灣民主自由的奉獻。一月份最後一天，總統賴清德出席白恐受難者劉金獅的追思禮拜，頒贈褒揚令，並行三鞠躬禮。白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令。（圖／民視新聞）總統賴清德：「他雖然遭受過苦難忍受過折磨，但是他為台灣奮鬥的理念，從來沒有改變過，無論是參加民主運動，還是在街頭奔走，他一生都是為台灣民主自由，還有人權在奮鬥。」白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜。（圖／民視新聞）回憶劉金獅為台灣民主奉獻點滴，1935年出生在宜蘭蘇澳，二二八事件曾親眼目睹軍人施暴的血腥畫面，內心受到震撼，15歲時得知"思想犯"一詞，成為他對抗威權根源，1962年被控參與"興臺會"遭判刑10年，1972年出獄後積極投入社會運動，更於1987年和其他難友，一起籌備""臺灣政治受難者聯誼總會"。白色恐怖受難者劉金獅（2013）：「進去把他拖出來就喊台灣獨立萬歲，土地萬歲喊兩聲，出來就被用布把嘴摀下去。」劉金獅長期關懷難友生活，也支持國家人權博物館相關活動，為台灣民主自由與人權，打下深厚基礎。總統賴清德：「過去他們這一代人，對抗國民黨的專制獨裁追求民主，我們這一代人必須要更加團結，因為我們面對的是，對岸的敵對勢力要併吞台灣，劉金獅兄弟精神不死，力量使我們更加團結，讓台灣更安全民主更加永固。」從國民黨到共產黨，台灣面對的極權威脅沒有停過，台灣人也會在前輩奠定的基礎上，繼續為民主自由奮鬥。原文出處：白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜　賴總統頒褒揚令 更多民視新聞報導藍白合破口浮現？吳怡萱點名鍾小平：他不在合作架構內拋「藍白分」還酸蔣萬安騙選票　柯文哲：行有餘力會幫藍營站台立院休會總預算仍未審　韓國瑜：對話取代對抗

民視影音 ・ 1 天前發表留言
出席謝系志工交流會！阮昭雄力挺「她」選議員　盼未來傳承服務精神

出席謝系志工交流會！阮昭雄力挺「她」選議員　盼未來傳承服務精神

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨台北市大安、文山區議員擬參選人劉品妡，投入黨內初選盼獲得提名競選，而她今（1）日下午參加「謝長廷志工伙伴交流聚會」，現場更有國安會副秘書長趙怡翔、行政院副秘書長阮昭雄等人出席。對此，阮昭雄受訪則喊話，希望未來服務精神的傳承，可以在劉品妡身上繼續被看見，「我們幫她加油」。民進黨大安文山市議員初選6搶4　劉品妡喊：各自努力記者提問，今天很多謝系志工都參加本次活動，同時也是為劉品妡祝福，是否會覺得壓力很大？劉品妡回應，其實志工夥伴一路陪伴他們，而且感情都非常深厚，同時自己也相當敬重，「更重要是像家人一般，因此壓力還好；重要的是希望不辜負他們的期望，順利通過初選，大選也順利當選，為大家服務」。同時劉品妡也透露，之前找過同黨立委黃捷、林楚茵，兩人會繼續幫忙掃街站台，「一起團結力量大，女力挺女力！」。針對民進黨在大安文山出現6搶4的局面，劉品妡則說，雖然初選大爆炸，但每個參選人、現任議員的各自特色跟主打的專長都不一樣，「就是各自努力，爭取更多選民看見我們，也知道我們為大安文山更多付出的決心」。面對民進黨遲遲未拍板定案台北市長人選，是否小雞會有所焦慮，劉品妡認為，民進黨人才非常多，近期應該就會出來，也是拭目以待，「不管推出誰都是最好的人選」。另，因本次活動是由邱老師舉辦，對方不僅是謝長廷夫妻台大法律系同窗外，更在1996年起投入公共服務與志工行動，劉品妡則說，自己在1996年出生，那一年就是總統首次全民直選，從民主發展史是來看是非常特別定位的一年，而邱老師從退休至今，長期耕耘30年沒有間斷則是非常令人感動、敬佩的事情。民進黨台北市長人選未定　阮昭雄：相信一定會有最強母雞帶領阮昭雄受訪則表示，今天很高興參加邱老師志工30周年慶祝，而邱老師一路以來和很多民主前輩，共同為選戰、民主運動付出心血，因此今天是抱持非常感恩的心情，向邱老師恭賀，「我都開玩笑說邱老師5歲就退休了，看起來只有35歲」。行政院副秘書長阮昭雄。（圖／民視新聞）他進一步說，1996年是很特殊的日子，也就是台灣第一次民選總統，台灣自始進入民主化過程；邱老師一路以來，從彭明敏、謝長廷參選正副總統，卓榮泰競選立委等等選戰無役不與，包含他個人、姚文智、趙怡翔乃至於現在的劉品妡，相信這是很好的民主傳承，希望未來服務精神的傳承，可以在劉品妡身上繼續被看見，「我們幫她加油」。至於就台北市長人選部分，阮昭雄強調，雖然自己主張宜快不宜遲，但黨中央已經非常積極網羅各個人選意願，相信最後一定會有最強母雞帶領台北市的小雞。原文出處：快新聞／出席謝系志工交流會！阮昭雄力挺「她」選議員　盼未來傳承服務精神 更多民視新聞報導中天恐回52台！張育萌列「昔違法案例」怒斥：撤照與政治無關民脂民膏變700坪豪宅！謝典林稱「一般台北家庭」　四叉貓：彰化百貨蓋好了李四川快看！黃國昌新北競總開張了　撂話將多點齊發辦活動

民視影音 ・ 9 小時前發表留言
多名台商當選中常委　國民黨內部人士說話了

多名台商當選中常委　國民黨內部人士說話了

國民黨1月31日舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，預定2月4日就職。黨內人士指出，此次台商系統當選中常委的人數變多，包括陸配勤彭蓁，顯示黨代表對於黨主席鄭麗文上任後，國民黨在兩岸關係發展的期待度很高，但也有人擔憂恐成為綠營抹紅的標的。

中天新聞網 ・ 13 小時前2則留言
吳靜怡細數黃國昌立院最後一夜：民主被清倉、國安被擱置、權貴被解套

吳靜怡細數黃國昌立院最後一夜：民主被清倉、國安被擱置、權貴被解套

立法院昨日是第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，在藍白聯手下三讀通過為中天解跳的衛廣法、解套救國團的黨產條例及公費助理工資「變立委補助費」的立院組織法等爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國家安全被擱置，權貴被解套！

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前8則留言
追思劉金獅對抗國民黨獨裁 賴清德：面對境外敵對勢力須更團結

追思劉金獅對抗國民黨獨裁 賴清德：面對境外敵對勢力須更團結

總統賴清德今（31日）頒贈台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅褒揚令，追思其一生為台灣民主、自由與人權奮鬥。賴強調，過去一代對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，如今則面對境外敵對勢力要併吞台灣，「我們這代人必須更加團結」。賴總統今天上午前往濟南教會參加劉金獅的告別追思禮拜，並頒贈褒揚令，表彰其對台

自由時報 ・ 1 天前2則留言