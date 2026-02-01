捷克總統指控外交部長政治勒索 8萬人上街支持總統

（中央社記者劉郁葶布拉格1日專電）「民主百萬時刻協會」今天在布拉格舉行支持捷克總統帕維爾的集會，吸引逾8萬人響應。此次活動源於帕維爾拒絕任命「汽車黨」成員圖雷克為環境部長，因而與外交部長馬欽卡起衝突。帕維爾指控，馬欽卡透過簡訊對他進行「政治勒索」。

「民主百萬時刻協會」（Milion chvilek pro demokracii）在布拉格的舊城廣場與瓦茨拉夫廣場舉行支持帕維爾（Petr Pavel）的集會，主辦單位估計約有8萬至9萬人參與。部分民眾高舉捷克國旗，以及寫著「這不是正確的方式」字樣的紙板至現場響應。

民主百萬時刻協會主席米納爾（Petr Mlynář）呼籲民眾簽署「我們支持總統」請願書。此請願書在2025年底新政府成立之際發起，內容讚賞帕維爾對自由、民主、對法律的尊重，以及確保捷克在歐盟和北大西洋公約組織（NATO）中的地位，迄今已有逾53萬人簽署。

到現場參與活動的捷克民眾Adam告訴中央社記者，一開始他猶豫要不要去參加集會、簽署請願書，因為他覺得這樣會給馬欽卡（Petr Macinka）太多關注，但當他來到現場時，很高興發現這根本不是關於馬欽卡。

Adam表示，百萬時刻的演講內容很典型，內容是「我們需要再次聚會」。「對我而言，看到這麼多志同道合的人真好，因為我與很多人覺得，帕維爾是現任政治人物中唯一值得支持的人。」

根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，帕維爾與外交部長馬欽卡因任命環境部長議題，雙方於1月底爆發成一場激烈衝突，此事在捷克政壇引發軒然大波。

爭議焦點在於馬欽卡要求「汽車黨」名譽主席圖雷克（Filip Turek）進入內閣，帕維爾拒絕這項要求，理由是圖雷克過往經歷頗具爭議，包括發布種族主義言論和被認為是在宣揚極端主義思想的照片。

帕維爾指控外交部長、同時是「汽車黨」（Motorists）黨魁的馬欽卡進行「政治勒索」，而馬欽卡則反控國家元首違反憲政秩序。總理巴比斯（Andrej Babiš）已出面呼籲各方保持冷靜。

帕維爾於1月27日召開臨時記者會時表示，在他長時間拒絕任命圖雷克出任環境部長後，他的顧問柯拉爾（Petr Kolář）收到外交部長的簡訊，內容「極為嚴重」，在他看來已構成勒索行為。鑑於事件的嚴重性，帕維爾決定公開全文通訊內容。

根據布拉格國際廣播電台的引述，帕維爾說：「我收到2則由外交部長撰寫的簡訊，我認為內容極為嚴重。因此，我決定將其全文公開。我視這些簡訊為勒索企圖。在我們的民主制度下，這是不可接受、也絕對無法容忍的。」

這些簡訊是馬欽卡於1月26日深夜傳給柯拉爾。簡訊中，馬欽卡表示，若總統未任命圖雷克為環境部長，將會產生嚴重後果。

馬欽卡在其中一則簡訊寫道：「我理解總統不會容許自己被勒索，但政治就是妥協，否則就不可能產生任何影響力。要嘛一切皆有可能，要嘛什麼都不可能。只需要一個簽名……」並補充，總統扭轉局勢的時間即將耗盡。

馬欽卡還稱若任命圖雷克的要求未被滿足，他將「採取相應行動」。此外，他也暗示此事獲總理與另一執政聯盟夥伴「自由與直接民主黨」（SPD）的支持。

根據布拉格國際廣播電台的引述，馬欽卡隨後召開記者會強調，他不認為與總統府的溝通構成勒索，而是一種正當的政治協商方式。

馬欽卡說：「我的立場基於總統在政府任命問題上的作法已超出憲法框架。他也表現出對眾議院立場的蔑視，而我認為有責任加以捍衛。基於這點，我相信在即將到來的北約峰會上，我國應由總理而非總統代表。」

據電台引述，巴比斯表示，馬欽卡在簡訊中的溝通方式「不恰當」，但他並不認為那構成勒索。他呼籲各方保持冷靜，讓情緒降溫，以恢復政府與總統之間的正常溝通，並邀請雙方坐下來談判。總統府隨後發表聲明指出，國家元首只會與總理會面。

根據捷克法律，國家的外交政策基本方向由政府決定，並與身為武裝部隊最高統帥的國家元首協調。這種合作關係是否以及在何種程度上能恢復，目前尚不明朗。（編輯：何宏儒）1150202