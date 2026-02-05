捷克總統總理政治風波後會面 環境部長人事爭議落幕

（中央社記者劉郁葶布拉格5日專電）捷克總統帕維爾與總理巴比斯4日在布拉格城堡會面，就近期政治爭議交換意見。雙方達成共識，不任命汽車黨名譽主席圖雷克出任環境部長。雙方也一致認為，外交部不能中斷與總統的合作與溝通，以免影響外交政策與國家運作。

帕維爾（Petr Pavel）與巴比斯（Andrej Babiš）此次會面是基於外交部長馬欽卡（Petr Macinka）向總統顧問柯拉爾（Petr Kolář）傳送爭議簡訊的事件，內容涉及環境部長任命一事，帕維爾認為已構成勒索。1日下午約有10萬人聚集布拉格街頭參與集會，表達對帕維爾的支持。

根據捷克總統府新聞稿，帕維爾重申，他決定不任命圖雷克（Filip Turek）為部長是最終決定。他同時堅信，他不任命的決定完全符合憲法，並已在致總理的信函中，基於憲法與法律層面的論證，充分說明其立場。唯一能對此作出相反裁決的機構是憲法法院。

帕維爾表示，他已準備好任命環境部長，並期待巴比斯提出新的提名人選。

巴比斯接受捷克媒體提問時表示，任命汽車黨（Motoristé）名譽主席圖雷克為環境部長的問題已告一段落。圖雷克不會出任環境部長。

環境部長人事爭議焦點在於馬欽卡要求圖雷克進入內閣，帕維爾拒絕這項要求，理由是圖雷克過往經歷頗具爭議，包括發布種族主義言論和被認為是在宣揚極端主義思想的照片。

帕維爾與巴比斯在會晤期間一致認為，希望在政治各層面尋求妥協性的解決方案。帕維爾表示，他相信巴比斯將會緩和聯合政府與部長之間可能出現的分歧，以避免引發危及捷克利益，或削弱捷克國際地位的情況。

馬欽卡1日在捷克電視台（ČT）表示，他本人與外交部將無視總統辦公室。針對此事，帕維爾與巴比斯一致認為，外交部不可能以任何方式停止與總統與總統辦公室的合作與溝通。此狀態將限制捷克外交政策的運作與國家重要職能。

帕維爾向巴比斯提議定期會晤，約每4至6週一次，或依實際需要召開。至於外交政策的協調事宜，總統將與國會兩院議長進行雙邊會談。

至於派遣大使赴海外使館一事，政府因不同意前屆內閣的提名而暫停，巴比斯表示將與總統進一步磋商。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）的引述，巴比斯表示：「我向總統解釋，對我們而言，這些大使是在過早情況下獲批，其中有太多政治任命，不符合我們的期待。」他稱將與帕維爾逐一討論提名。

總統府指出：「總統任命與召回駐外使節的憲法權限無可置疑，大使提名將由總統與總理共同處理。」（編輯：田瑞華）1150205