捷克總統：巴比斯當總理前 需說明如何化解利益衝突
（中央社記者劉郁葶布拉格19日專電）捷克總統帕維爾表示，希望「不滿公民行動黨」主席巴比斯在被任命為總理前，能公開說明將如何解決利益衝突問題，因為這會影響到國家層面，歐盟可能因而暫停或延遲對捷克的資金補助。
在今年10月捷克國會大選中勝出的「不滿公民行動黨」（ANO），其主席巴比斯（Andrej Babiš）有望成為新任總理。然而，由於巴比斯持有愛格富（Agrofert）公司，而存在利益衝突問題。愛格富是捷克龐大的企業集團，旗下有250多家子公司，業務涵蓋農業、食品加工、化肥、林業等，由巴比斯在1993年創立。
帕維爾（Petr Pavel）18日指出，「很明顯的是，一旦巴比斯成為總理，如果現狀沒有改變，他將面臨嚴重的利益衝突。這個衝突比他2017年至2021年第一次擔任總理時還明顯，當時他的集團處於信託基金之下。」
他認為，如果巴比斯擁有250多家公司，其中大多數參與公共採購並接受補貼，客觀上就存在利益衝突。
帕維爾表示，他努力做到依法行事，以及符合憲法。他說自己是依據2020年2月憲法法院的判決，總統在任命總理與部長時，都有義務考量候選人是否處於利益衝突之中。
帕維爾表示，他對巴比斯的要求僅是在被任命為總理前，公開說明如何解決利益衝突。「這不僅涉及國家層面，也涉及歐洲層面，歐盟可能會以此為由暫停或延遲向捷克發放資金。這會影響我們每一個人，而不僅僅是愛格富。」
巴比斯18日在Instagram表示，在不確定會當上總理前，他沒必要做出無法回頭的決定。他重申，如果被任命為總理，他將根據歐洲法律和捷克法院規定解決利益衝突問題。
根據調查公司NMS近期做的一項民調，1000名捷克民眾中有75%的人認為，巴比斯在被任命為總理前，應公開說明他打算如何避免因持有愛格富而產生的利益衝突問題。76%民眾支持「利益衝突法」，認為高層政治人物不應擁有企業。
調查顯示，超過一半的「不滿公民行動黨」與其聯盟夥伴「自由及直接民主黨」（SPD）與「汽車黨」（Motorists）的選民，也支持利益衝突法。
調查還顯示，如果巴比斯不解釋如何解決利益衝突，58%的受訪者贊成總統延後其總理任命。
根據調查，超過90%的現任執政聯盟「一起」（Spolu）、「市長與獨立人士黨」（STAN）與海盜黨（Pirate Party）選民希望巴比斯提供說明。
此外，即將組成執政聯盟的過半選民也希望他說明。有一半「汽車黨」選民還表示，不反對巴比斯的總理任命被延後。
另一方面，多數「不滿公民行動黨」與「自由及直接民主黨」選民，傾向支持總統任命巴比斯為總理，即便巴比斯未能說明利益衝突問題。（編輯：陳承功）1141120
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 18 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 1 天前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線屢受抨擊，日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含共諜將官吳石，連黨內都出現許多反對聲浪。不僅如此，其2副手蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，中國國台辦主任宋濤均親自接見；蕭更大談鄭的兩岸路線，就是回歸「一中憲法」，也包含「一國兩區」。對此，內政部長劉世芳今（18）日反擊「憲法規定非常清楚」。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，劉世芳今日回應「我不清楚他的詮釋是什麼」，不過憲法規定非常清楚，尤其是增修條文，「我們按照增修條文來做行政處理、按照規定進行」。媒體追問「部長認為一國兩區在憲法框架之內嗎？」，劉世芳指出，按照目前憲法修正條文，大家可以去看一下，也如剛剛所提《國籍法》，限制還是一樣，擔任民選公職必須放棄中華民國以外的其他國籍，沒有解釋空間。原文出處：快新聞／國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了 更多民視新聞報導鄭黃會面！詹凌瑀轟：把黃國昌當吉娃娃、給傅崐萁摸頭國民黨太扯！中常委竟穿「毛澤東衣」大談統一台灣 綠委憤怒反擊徐巧芯超糗？會面澳駐台辦事處「這1點大出事」網傻眼民視影音 ・ 1 天前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 21 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 16 小時前
在野黨魁峰會 組2026團隊
藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。中時新聞網 ・ 3 小時前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了
美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。中天新聞網 ・ 17 小時前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德
臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭黃會今登場 陳學聖：藍白要合超高難度「能捨方能得」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，議題包括國政、明年大選合作等。國民黨前立...聯合新聞網 ・ 12 小時前
不去日本玩了！中國為面子而戰 高市早苗不退讓 台灣有事引爆中日緊張 四川艦、福建艦入列威嚇美日 北京報復日本觀光影視 台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:24 日外交特使赴中 遭無禮對待 6:55 四川號入列 美急研六代戰機 9:36 有鬼！台積電老臣跳槽英特爾 ◎日本首相高市早苗答詢時一番與台海相關的言論，竟點燃北京怒火，甚至導致中日關係建交53年來新低點。這次的衝突，會不會讓2012 年釣魚島主權爭議所引發的反日浪潮再現？再一次造成日本對中出口下跌？目前反日情緒已經衝擊日本觀光，中國赴日機票大規模取消，恐使日本全年觀光收入大減。 ◎同時，解放軍擴大在印太的軍事存在，進入「三航艦+1」時代，日方也高度戒備。而日韓同步提高國防預算，應對安全挑戰。在與中國的經貿往來與維護印太同盟之間，日本正努力取得平衡。 ◎聯合國安理會17日投票通過，由美國川普政府主導的「加薩20點和平計畫」，加薩走廊的停火協議將進入下一階段；接下來「國際維和部隊」有可能進駐，也將成立一個過渡性的行政機構。在加薩走廊內的哈瑪斯組織，則是已經回到加薩走廊內部，控制並維持秩序，以及打擊區域內的反對分子，不過因為社會秩序漸趨穩定，哈瑪斯在加薩的聲望有回升的趨勢。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
宜蘭藍白合破局? 張勝德掛看板 陳琬惠秒po定裝照
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導宜蘭選戰升溫！民進黨已經提名林國漳，國民黨宜蘭議長張勝德也掛起看板爭取提名，更說宜蘭需要的不是政治聲量，似乎暗酸黨內對手，立委吳宗憲。而民眾黨陳琬惠也po出定裝照，藍白人選這麼多，到底怎麼合？讓宜蘭選情更受到關注。國民黨籍的宜蘭縣議長張勝德，在街頭掛起近20面看板，爭取宜蘭縣長提名，還說宜蘭現在需要的不是政治聲量，似乎暗指也有意參選的國民黨立委吳宗憲，他週末勤跑宜蘭拜廟，也開宜蘭風災災後復原記者會，兩人誰能出線，12月底就有答案。宜蘭縣選戰火熱。（圖／民視新聞）宜蘭縣議長（國）張勝德：「只要是在公平公正公開的狀況之下，勝德完全接受。」宜蘭縣議員（國）楊弘旻：「我們吳委員是非常優秀，但是因為他來我們宜蘭的時間，真的是太短了，所以基層對他非常不熟悉。」宜蘭選戰熱！民進黨已經率先提名律師林國漳，國民黨張勝德、吳宗憲捉對廝殺，民眾黨陳琬惠也在張勝德掛出看板的同一時間，po出定裝照！陳琬惠po出定裝照。（圖／民視新聞）陳琬惠寫下2026用行動改變宜蘭，等於正式投入選戰！藍白雖然有合作默契，但傳出宜蘭不在國民黨可能的禮讓名單中，陳琬惠搶在黃國昌和鄭麗文週三會面前po照片，讓人玩味。前立委（民眾）陳琬惠：「除了民調之外也有一種叫社調，到宜蘭當地來看一下，一般民眾對我們這些候選人的相關看法，我是唯一的一席女性候選人，所以我會自己會覺得就是說，延續妙妙姊（林姿妙）在地方上，用這個媽媽形象。」民進黨已經提名林國漳參選宜蘭縣長。（圖／民視新聞）民進黨宜蘭縣長被提名人林國漳：「重點是台灣的民主，應該提升到可以良性對話，互相不攻訐，然後不賄選，然後不造謠的一個選舉文化，我們也期待大家用一場乾淨的選舉，共創新的宜蘭經驗。」宜蘭選戰升溫！民進黨力拼，把藍天變回綠地。原文出處：宜蘭選戰升溫！藍白合破局？ 張勝德掛看板、陳琬惠秒po定裝照 更多民視新聞報導緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰民視影音 ・ 1 天前
鄭黃會沒碰2026深水區 支持者快等不下去了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌首次「鄭黃會」今（19）日落幕。回顧整場會議，句句離不開痛罵執政黨，難得兩大黨主席會面，外界都關注是否觸及2026年地方選舉合作深水區，但面...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
藍白怎合？ 前藍委直言：很難沒私心 黃國昌：絕不扯後腿
台北市 / 綜合報導 藍白雙方都不斷喊話要合作，但深水區該怎麼解？國民黨主席鄭麗文說，民調是必要機制，如果有人願賭不服輸就要黨紀處分！不過國民黨前立委陳學聖也坦言，縣市首長部分各黨很難沒私心，例如民眾黨40萬人口的新竹市不讓？國民黨要怎麼讓400萬人口的新北市呢？對此黃國昌說如果主角不是他，不用擔心他扯後腿，但除此之外，兩黨議員提名是否能合作也是問題，鄭麗文趕在藍白會面之前到台北市議會拜訪國民黨團，主委也立下明確目標，國民黨就是要單獨過半。台北市國民黨團說：「國民黨，勝利，勝利。」中午12點國民黨主席鄭麗文，趕在藍白主席峰會之前，先拜會台北市 議會 國民黨團，儘管說要推動藍白整合，但這舉動是否也要讓大家放心，國民黨不會失去主體性？國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「在藍白合作的基礎之下，國民黨團能夠單獨過半，確保在台北市議會黨團的優勢，不管民眾黨團的提名策略是什麼，我們都會審慎評估自己的實力，來做最確實的提名。」言下之意，國民黨至少提出32席議員候選人，前立委陳學聖直言，民代部份沒什麼好談，各黨各自提名候選人各自努力，縣市首長部分很難沒私心。例如40多萬人口的新竹市，民眾黨若不讓，那國民黨怎麼可能會讓，人口超過10倍，400萬人口的新北市呢？民眾黨主席黃國昌說：「有更好的人的時候，我們當然願意支持，如果男主角不是我，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿。」國民黨主席鄭麗文說：「相信未來民調一定是，不可或缺的一個重要的工具，非要祭出黨紀的，，比如說惡意的破壞，或者是說願賭不服輸，自己不是最佳的候選人，可是又非要不惜破局都要參選到底，類似這種情況。」 相信未來民調一定是 不可或缺的一個重要的工具 非要祭出黨紀的比如說惡意的破壞 或者是說願賭不服輸自己不是最佳的候選人 可是又非要不惜破局都要參選到底 類似這種情況 要靠比民調推舉人選，然而2024總統大選，藍白合破局歷歷在目，當時的男主角之一侯友宜，給出忠告。新北市長侯友宜說：「政黨跟政黨的合作最重要，你有共同的理念跟想法，那這才是最重要的，那不然的話，其實如果合作只是一個表象，那意義是不大的。」藍白合作是象徵意義，還是能有實質進展，雙方公開會面後，後續談判斡旋才是重點。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 1 天前