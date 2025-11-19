捷克總統：巴比斯當總理前 需說明如何化解利益衝突

（中央社記者劉郁葶布拉格19日專電）捷克總統帕維爾表示，希望「不滿公民行動黨」主席巴比斯在被任命為總理前，能公開說明將如何解決利益衝突問題，因為這會影響到國家層面，歐盟可能因而暫停或延遲對捷克的資金補助。

在今年10月捷克國會大選中勝出的「不滿公民行動黨」（ANO），其主席巴比斯（Andrej Babiš）有望成為新任總理。然而，由於巴比斯持有愛格富（Agrofert）公司，而存在利益衝突問題。愛格富是捷克龐大的企業集團，旗下有250多家子公司，業務涵蓋農業、食品加工、化肥、林業等，由巴比斯在1993年創立。

廣告 廣告

帕維爾（Petr Pavel）18日指出，「很明顯的是，一旦巴比斯成為總理，如果現狀沒有改變，他將面臨嚴重的利益衝突。這個衝突比他2017年至2021年第一次擔任總理時還明顯，當時他的集團處於信託基金之下。」

他認為，如果巴比斯擁有250多家公司，其中大多數參與公共採購並接受補貼，客觀上就存在利益衝突。

帕維爾表示，他努力做到依法行事，以及符合憲法。他說自己是依據2020年2月憲法法院的判決，總統在任命總理與部長時，都有義務考量候選人是否處於利益衝突之中。

帕維爾表示，他對巴比斯的要求僅是在被任命為總理前，公開說明如何解決利益衝突。「這不僅涉及國家層面，也涉及歐洲層面，歐盟可能會以此為由暫停或延遲向捷克發放資金。這會影響我們每一個人，而不僅僅是愛格富。」

巴比斯18日在Instagram表示，在不確定會當上總理前，他沒必要做出無法回頭的決定。他重申，如果被任命為總理，他將根據歐洲法律和捷克法院規定解決利益衝突問題。

根據調查公司NMS近期做的一項民調，1000名捷克民眾中有75%的人認為，巴比斯在被任命為總理前，應公開說明他打算如何避免因持有愛格富而產生的利益衝突問題。76%民眾支持「利益衝突法」，認為高層政治人物不應擁有企業。

調查顯示，超過一半的「不滿公民行動黨」與其聯盟夥伴「自由及直接民主黨」（SPD）與「汽車黨」（Motorists）的選民，也支持利益衝突法。

調查還顯示，如果巴比斯不解釋如何解決利益衝突，58%的受訪者贊成總統延後其總理任命。

根據調查，超過90%的現任執政聯盟「一起」（Spolu）、「市長與獨立人士黨」（STAN）與海盜黨（Pirate Party）選民希望巴比斯提供說明。

此外，即將組成執政聯盟的過半選民也希望他說明。有一半「汽車黨」選民還表示，不反對巴比斯的總理任命被延後。

另一方面，多數「不滿公民行動黨」與「自由及直接民主黨」選民，傾向支持總統任命巴比斯為總理，即便巴比斯未能說明利益衝突問題。（編輯：陳承功）1141120