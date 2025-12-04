捷克總統9日將命巴比斯為總理 讚公開解決利益衝突

（中央社記者劉郁葶布拉格4日專電）捷克總統帕維爾（Petr Pavel）今天宣布，將在9日任命「不滿公民行動黨」（ANO）主席巴比斯（Andrej Babiš）為總理。他稱讚巴比斯遵守協議，公開處理自身利益衝突的方式。巴比斯則宣布，他將放棄所持有的愛格富集團（Agrofert）。

在今年10月捷克國會大選中勝出的「不滿公民行動黨」，其主席巴比斯所創立的「愛格富」是捷克龐大的企業集團，業務涵蓋農業、食品業與化工領域，在海內外有200多家公司。

廣告 廣告

帕維爾先前表示，希望巴比斯在被任命為總理前，能公開說明將如何解決利益衝突問題，因為這可能影響到日後歐盟對捷克的資金補助。

經過雙方多次協商，帕維爾今天宣布，將於9日任命巴比斯為總理，並表示可能將在任命總理後的下一週，任命各部會部長。

帕維爾說：「我讚賞巴比斯以清晰明確的方式履行我們的協議，並公開宣布如何解決他的利益衝突。因此，我決定於12月9日上午9時任命他為總理。這是對眾議院選舉結果及迄今為止聯合政府組建協商過程的尊重。」

巴比斯今天在Instagram發布的影片中表示，他與愛格富將不再有任何關係，甚至在退出政壇後，這家公司也不會再回到他手中。

巴比斯表示，愛格富的股票將透過信託架構由獨立管理人管理，並由獨立監督人監控，兩者皆由獨立人士選定。他的子女將在他去世後接手愛格富。他稱，這些舉措遠遠超出法規要求。

即將上任的執政聯盟對巴比斯放棄愛格富的決定表示讚賞。汽車黨（Motoristé）主席馬欽卡（Petr Macinka）告訴捷克新聞通訊社（ČTK），巴比斯不可逆地放棄他半生打造的企業，以獲得實現選民期望的機會。

馬欽卡說：「能夠做出如此艱難私人決定的人，必定會成為捷克多年來等待的總理。」

捷克眾議長岡村富夫（Tomio Okamura）表示，他歡迎巴比斯公開提出的解決方案。「我希望這能讓總統不再受阻，我們可以儘快組建政府，並開始處理費亞拉（Petr Fiala）政府留下的重大與災難性問題。」

未來反對黨的政治人物也對巴比斯的聲明表示歡迎，但同時指出，必須嚴格監督他是否會兌現承諾。（編輯：唐聲揚）1141205