捷克耶誕郵局收台灣女孩感人信 為癌症病童捐髮向「小耶穌」許願

位於捷克海拔最高城鎮波日達爾的「耶誕郵局」，每年12月都會收到來自世界各地的數十萬封信件。今年，郵局收到一封來自台灣小女孩的信件，信中她用捷克語寫下自己的心願，並分享自己將長髮捐給為癌症患者製作假髮的機構，內容格外溫馨動人。

根據《布拉格國際廣播電台》（Radio Prague International）報導，這間特殊的「耶誕郵局」位在德捷邊界的厄爾士山脈，每年僅在12月1日至23日期間運作。根據捷克傳統，他們相信在平安夜悄悄將禮物放在耶誕樹下的並非耶誕老人，而是「小耶穌」（Ježíšek）。因此，許多捷克人，尤其是孩童，會將自己的耶誕心願或祝福寄到波日達爾（Boží Dar）這個「官方」地址。這間郵局不僅在捷克國內名聲響亮，多年來也曾收到遠自加拿大、澳洲、泰國等國家寄來的信件。

今年，這間郵局在眾多國際信件中發現了一封來自台灣的信，信中這位小女孩用流利的捷克語寫道，這是她第一次寄信給「小耶穌」，並提到自己今年表現得非常乖巧，因為她將自己留了許久的長髮捐贈給了為癌症患者製作假髮的機構，這份充滿愛心的耶誕祝福，讓「耶誕郵局」的工作人員感受到了來自海外的溫暖。

「耶誕郵局」每年需要處理的郵件數量相當驚人。波日達爾資訊中心負責人陶特曼諾娃表示，最忙的一年曾創下加蓋郵戳郵件總重達386公斤的紀錄。所有寄來要求加蓋郵戳的信件都會被打開，蓋上每年特別更換圖案的「耶誕郵戳」，再寄給收件人。由於每年郵戳圖案都會更換，例如今年的設計是「帶著小樹枝的蘋果」，因此這些郵戳不僅對孩子有特別意義，對集郵收藏家來說也極具珍藏價值。





