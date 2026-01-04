捷克與斯洛伐克和平分家33年 政經差異重塑合作局勢

（中央社記者劉郁葶布拉格特稿）捷克與斯洛伐克在33年前的1月1日「和平分手」，因和平過渡而被稱為「天鵝絨離婚」（Velvet Divorce）。分裂後兩國在政治與經濟制度上各自發展，民間仍密切交流，兩國至今維持特殊而深厚的連結。

1993年1月1日，當世界醒來時，發現原本為同一國家的捷克斯洛伐克（Czechoslovakia），分裂成捷克（Czech Republic）與斯洛伐克（Slovakia），為74年的共同歷史畫下句點。

1918年第一次世界大戰結束後，捷克斯洛伐克成立，結合以工業為主的捷克地區，與較農業化的斯洛伐克地區，並維持數十年。1992年8月，時任捷克總理克勞斯（Václav Klaus）與斯洛伐克總理梅奇亞（Vladimír Mečiar）簽署分家協議，兩國正式在1993年各自成為主權國家。

政治分析員佩赫（Jiří Pehe）對GZERO Media指出，捷克與斯洛伐克領袖有不同的願景，捷克想加快經濟改革，斯洛伐克則希望更快獨立，這使得兩方代表的談判朝分裂發展。

政治專家依歡（Ty Ashton Ehuan）在「外交研究訓練協會」（ADST）分析，「天鵝絨離婚」是現代史上少有的非暴力國家分裂案例，成功避免族群衝突與內戰。兩國分裂後保持友好關係與地緣合作，成為世界學者研究和平分離的典範。

依歡指出，分裂後捷克與斯洛伐克各自決定國家政策、外交路線與經濟模式，不再需要在聯邦框架內協調雙方分歧。獨立後，兩國都能依自身利益加入國際組織，例如歐盟與北約（NATO）。

●捷斯政治走向與經濟結構差異 重塑合作新格局

捷克與斯洛伐克分裂，也改變了兩國的經濟結構。1993年前，捷克工業化程度較高，而斯洛伐克較偏農業。2009年，斯洛伐克採用歐元，並躍升為全球人均汽車產量最高的國家。

捷克則保留克朗，維持貨幣主權，但也承受較大的匯率波動風險。斯洛伐克在數位創新表現突出，如電子政府與數位身分證，而捷克則保有較強的實體基礎建設，醫院與高速公路的現代化仍然領先。

斯洛伐克曾在2019年走在中歐進步政治的前線，選出首位女性總統查普托娃（Zuzana Čaputová）。然而，這一走向隨著費佐（Robert Fico）在2023年回歸政壇而逆轉。

費佐轉向親莫斯科的外交立場，以及打壓LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒與其他）權利與獨立媒體，促使捷克總理費亞拉（Petr Fiala）在2024年史無前例地暫停兩國聯合政府會議。

隨著2025年捷克國會大選後，出生於斯洛伐克的億萬富翁巴比斯（Andrej Babiš）重返捷克總理之位，一條民粹主義的「布拉格—布拉提斯拉瓦軸線」浮現。

巴比斯與費佐聯手，釋出重啟捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克等4國的「維西格勒集團」（V4）合作，並遠離布魯塞爾在移民與烏克蘭議題上的共識。然而，當政府高層逐漸靠攏時，另一種捷克斯洛伐克的團結正在民間萌芽。

2025年12月31日，斯洛伐克國家劇院爆發抗議，導火線為政治因素使得5位斯洛伐克知名演員遭解職，捷克文化界重量級人物隨即發起聲援行動。

●斯洛伐克人才外流 無縫融入捷克社會

語言曾是捷克與斯洛伐克共同文化認同的核心，2024與2025年的最新研究顯示，年輕的斯洛伐克人幾乎完全聽得懂捷克語，但年輕的捷克人卻愈來愈難理解斯洛伐克語。

在英語方面，斯洛伐克人比捷克人更徹底擁抱英語。根據2025年EF英語能力指數，斯洛伐克已晉升至「非常高」等級，而捷克仍停留在「高」等級，落後所有鄰國。

斯洛伐克的人才外流為關鍵人口趨勢。官方資料顯示，約有12萬名斯洛伐克人在捷克登記居住，但若計入學生與未登記勞工，實際人數超過20萬人。這使斯洛伐克人成為捷克第二大少數族群，僅次於2022年俄烏戰爭後湧入的烏克蘭人。

斯洛伐克人在捷克社會中能無縫融入當地生活，正如作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）所形容的，兩個民族就像分居後的室友，「即使搬進不同的公寓，仍透過那間共同房間的窗戶看世界」。

如今，那間「共同房間」最常見於大學。斯洛伐克學生占捷克所有國際學生的近40%。約1/5的斯洛伐克高中畢業生選擇出國升學，這使斯洛伐克面臨世代危機：其中超過一半的人最終留在捷克發展職涯，被較高薪資與更穩定的職場環境所吸引。（編輯：田瑞華）1150104