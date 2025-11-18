捷克街頭歡慶自由民主 紀念絲絨革命推翻共產政權

（中央社記者劉郁葶布拉格18日專電）捷克首都布拉格17日舉行一系列講座、展覽與音樂活動，追思1989年推翻共產政權的「絲絨革命」（Velvet Revolution），並悼念1939年納粹占領時期遭迫害的學生。超過10萬名民眾響應參與，共同慶祝得來不易的自由與民主。

「絲絨革命」為1989年11月17日發生在捷克斯洛伐克的一場非暴力革命運動，這場運動結束共產黨的統治，讓捷克斯洛伐克轉型為民主化社會。位在布拉格的國家大街（Národní třída）曾是1989年學生抗議和警察鎮壓的現場，如今成為絲絨革命36週年的慶祝中心。

廣告 廣告

捷克民眾在綿延數十公尺的長桌享用「公共早午餐」，編號89、17、11的電車化身為「講堂」，舉辦轉型正義主題的演講。而在「絲絨革命紀念碑」前，捷克政要、各大學校長、外國大使與各世代民眾，都前來獻花與點亮蠟燭致意。

首位前來「絲絨革命紀念碑」獻花的政治人物是即將就任捷克總理的「不滿公民行動黨」（ANO）領袖巴比斯（Andrej Babiš），多數在場民眾對巴比斯噓聲四起，高喊「可恥」、「國安局」（StB），暗指他曾被列名為共產時期秘密警察的合作者。現場也出現零星支持的聲音。

巴比斯回應：「我從來不是國安局的人，我從來沒有簽過任何東西，我贏過所有訴訟，所以他們只是在重複一些謊言。」他認為，11月17日的意義在於國家獲得自由、民主與自由選舉，並應感謝當年為此付出的人。

即將卸任的總理費亞拉（Petr Fiala）批評巴比斯涉嫌與國安局合作，也批評眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）傾向極端立場。他說：「每一年的11月17日都不一樣，有時我懷著喜悅來，有時則帶著一些擔憂，今年屬於後者。」

總統帕維爾（Petr Pavel）表示，雖然政權已回到人民手中，但憤怒、嫉妒與怨恨並未從捷克社會消失；儘管當今社會存在問題，當前的情勢與1989年後的成就不足以讓民眾抱持仇恨。

此外，捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）、首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也到紀念碑前獻花致意。

當天傍晚，在舊城廣場舉行「百萬時刻」（Milion chvilek）組織的示威活動，抗議政黨「不滿公民行動黨」、「自由與直接民主黨」（SPD）與「汽車黨」（Motoristé）組成的新政府、成員之間互相要脅，「國家利益被擺到一旁」。（編輯：唐聲揚）1141118