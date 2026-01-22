捷克警方逮捕一人：涉嫌為中國從事間諜活動

（德國之聲中文網）捷克警方周四（1月22日）在社交媒體上公布了一則消息：“國家反恐、反極端主義和網絡犯罪中心的偵察人員，於周六拘留了一名涉嫌為中國情報機構工作的人員。”

負責此案的布拉格最高檢察官尚未回復各媒體的置評請求。雖然法新社報道稱，嫌疑人的國籍和性別尚未公開，但當地網絡媒體Denik N則稱，被捕人士為中國公民。據悉，嫌疑人因為外國勢力從事非法活動而接受調查。

據德新社援引捷克通訊社報道，此案是捷克政府首次依據一項生效不到一年的新刑事罪名進行的逮捕行動。去年12月，捷克右翼前總理巴比什贏得選舉後，成為捷克新一屆總理。新政府曾表示有意廢除這項罪名模糊的新法規。此外，新內閣的數名要員呼籲改善同中國的關系。

周六的逮捕行動是在同捷克國內情報局BIS的密切合作下進行的。如果罪名成立，嫌疑人將面臨最高5年的監禁。

