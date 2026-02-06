捷克貨輪變身庇護船 政府出資助無家者熬過寒夜
布拉格的冬季蕭瑟寒冷，當夜幕降臨，街友們提著塑膠袋在伏塔瓦河邊排隊，等待這艘老貨船赫莫斯號亮起燈火，開門庇護他們度過溫暖安全的一夜。
這艘船是捷克規模最大的夜間收容設施之一，免費提供住宿，由布拉格市府出資、社福單位營運，只要不是喝醉或嗑藥狀態，通過身分確認就可以來使用。
服務主管普羅哈茲科娃說明，「我們從晚上7時30分開始接待服務對象，盡量在晚上8時30分前完成登記和安排，之後會關上大門，服務對象可以待到早上6時30分。」
這艘沒有引擎的老船，過去曾在易北河運送砂石，後來整修轉型為收容所。街友可以來洗澡、喝杯茶，有一個單人床位，夏季平均每天接待100人，冬天需求尖峰時可能多達180人。
49歲的船長切文卡20多年前因為離婚睡過公園，2007年赫莫斯號啟用就搬上船，如今成為船長與維修人員，不再顛沛流離，也能幫助其他遭遇困境的人。
失業者穆卓奇表示，「多數住宿設施都要付費，我付不起，因為只有幾百塊可吃飯，所以我來到赫莫斯號，這裡可以住，而且很溫暖。」
經濟合作暨發展組織2024年統計，捷克約有10萬人無家可歸，捷克統計局則估計有15萬人面臨急性住房危機，其中包括超過6萬名兒童。
當地提供付費住宿的援助團體「救世軍」10年前啟動了公民參與計畫，民眾只要花100捷克克朗，約合台幣150元的虛擬住宿券，就能幫助無家者支付餐費等國家不補助的費用。
今（2026）年冬天特別寒冷，救世軍已賣出2萬5000張券，確保需要的人即使身無分文，也不會被拒於門外。而上任3個月的右翼新政府，至今沒有對街友問題提出任何政策宣言。
其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
馬如龍49歲兒死因出爐！家屬無意見 親姊悲嘆：都是意外
【緯來新聞網】資深藝人馬如龍2019年離世，他的49歲兒子黃人龍本月2日在家中跌倒後昏迷，送醫搶救不
台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了
台中市也發生攻擊事件，昨（4日）晚間某間蒸餃店內，有位41歲的男子吃到一半，竟然被隔壁桌的身分不明男子持利剪「插過來」，當場血流如注，嫌犯行兇後迅速逃逸，6小時後落網，身分也曝光。
政二代靠爸吸金1.3億拿去賭博！被害人哭訴：關久一點 顏大鈞下場出爐
台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，頂著「政二代」光環，涉嫌向6名被害人吸金超過新台幣1.3億元。顏大鈞不僅虛構各類工程投資案，甚至對外謊稱「賴清德是我乾爹」以取信被害人。台南地方法院審理後，依6個詐欺取財罪，判處顏大鈞應執行有期徒刑7年10月，並宣告沒收未扣案犯罪所得6050萬元，全案可上訴。
前員工多次夜闖飲料店偷喝 老闆傻眼報警提告｜#鏡新聞
台北市信義區一間飲料店，竟然有前員工會在半夜偷偷闖進店內，偷喝飲料，老闆透過監視器看到後，相當傻眼，氣得直接公布影像，目前店家已經報警提告。
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
2025勞動基金績效衝16%該自提參一腳嗎？專家揭先評估2關鍵「別只看報酬率」
勞動基金2025年繳出亮眼成績，年度投資收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高。面對績效衝高，是否代表「勞退自提越多越好」？專家表示，評估是否參與勞退自提，首先要先看節稅效果與退休後實質幫助。
剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」
娛樂中心／綜合報導職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台後除了敬業表現，私下也展現超親民態度，圈粉無數，可說是零負評女神。不過，近期李雅英在29歲生日前夕，貼出自己捐給兒福聯盟的29萬捐款單據。但由於先前兒福聯盟轉介的劉姓惡保母姊妹，因虐死剴剴案遭社會撻伐，加上二審結果1月27日才剛出爐，意外引發網友批判。藝人郁方得知後，也痛斥「我要氣死了」。今（6）日稍早李雅英經紀公司也發布道歉聲明。
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
女控遇愛情詐騙投資435萬成空 怨檢不起訴
辛苦錢被騙 怎麼過年?高雄一名女子帶朋友到一家機車店前，拉白布條 控訴遇到愛情詐騙，指控店內一名謝姓員工，交往期間鼓吹她投資機車店，她陸續投入435萬，還被對方拿走兩支勞力士手表，對方不只劈腿 還說資金全虧掉了，女子提告檢方又不起訴，不甘心才會到到機車行抗議，一度揚言砸雞蛋，被警方勸退。 #愛情詐騙#勞力士#劈腿
台北捐血中心血庫告急 B型、O型血剩不到4天
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）近期氣溫變化大，捐血人數下降，台北血庫告急，根據最新統計，血液庫存量只剩4天用量急缺，其中B型僅剩4天，O型3.3天更是瀕臨警戒線，台北捐血中心呼籲民眾踴躍捐血。
軍公教年終明發放「2種人」恐無緣 領取資格、金額一次看
根據行政院人事總處的公告，202…
搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導捷運站內又發生騷擾案件！有一名女音樂老師，上個月底在台北捷運新店區公所站，搭手扶梯時，遭到一名男子刻意緊貼，還出手觸碰，被害女子驚嚇之餘，還在猶豫要不要報警，就發現男子刻意躲在廁所，不斷探頭張望，這名女老師現身說法，還原過程，而監視器也還原，男子說是不小心，根本是撒謊。站務人員一見到兩名警員到場，立刻揮手，示意他們趕快進站，什麼事這麼緊張？原來捷運又傳出鹹豬手事件。明明當時人不多，男子卻刻意貼的好近，遭到襲臀的女子，勇敢出面還原過程，回想過程，還是疑惑又生氣，就怕誤會了人，直到看到這一幕。搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉（圖／警方提供）男子詭異行為，幫自己的懷疑打了強心針。事發在1月29號，台北捷運新店區公所站，從事教音樂的被害人，上完課、搭捷運回家，到站走上手扶梯時，遭後方的陳姓男子，貼近觸碰，雖然男子辯稱是要抓扶手誤觸，但警方調閱畫面卻不是這樣。搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉（圖／民視新聞）陳姓男子被依性騷擾防治法送辦，但他過去就曾經騷擾女子挨告，前科滿滿也沒在怕，屢次被逮，還是不知悔改，被害人只希望女生碰到類似情形，都要勇敢站出來，不要姑息。原文出處：搭捷運遭男刻意緊貼、觸碰 嫌供稱「不小心」遭監視器打臉 更多民視新聞報導台中女搭計程車醉倒「遭惡狼司機侵犯」！他囂張錄影丟包路邊…下場曝三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷身價8億人瑞突娶68歲看護！律師甩2疑點：有良心嗎？
農曆年前台中血庫拉警報！O型「急缺」剩不到4天 A型不足5天
每逢農曆年前後大缺血，台中血液庫存量已拉警報，今日最新統計，血液安全庫存量僅4.5天，連10天安全庫存量的一半都不到，其中O型血陷「急缺」狀態，庫存量剩不到4天，A型血也不足5天；今（2026）年春節假期長達9天，台中捷運公司今攜聯邦銀行，在中捷市政府站前舉辦公益捐血活動，吸引大批民眾捥袖，盼能幫血
台中蒸餃店驚魂！男剛吃飽突遭刺穿鎖骨 兇手母竟也在店裡
台中市北區漢口路一間開業僅三週的蒸餃店，昨（4）日晚間驚傳隨機傷人案。41歲劉姓男子用餐後準備離席，遭隔壁桌素不相識的50歲林姓男子持利器猛刺右肩鎖骨。林男行兇後逃逸，受傷劉男送醫治療無生命危險。由於店內無監視器，台中警方迅速組成專案小組，擴大調閱周邊影像，歷經約7小時追查，於今（5）日凌晨2時50分在北區住處將林男逮捕歸案。警方初步調查，林男落網後精神狀態不穩，行兇動機仍待釐清。全案依傷害及恐嚇公眾罪移送偵辦，警方強調嚴懲暴力，維護市民安全。
相伴逾30年！比起看護更像情人 人瑞親聘她來照顧自己
台北市1名102歲王姓人瑞，今年1月5日與賴姓女看護（68歲）登記結婚，3天後子女探視時得知此事，遂對賴女提出強制告訴；3日下午時分，賴女帶王姓人瑞到馬偕醫院就診，子女直接在醫院門口搶人，造成賴女受傷送醫，事後賴女也反告王翁子女；據了解，當初10名子女達成協議，每月共同提供一筆錢，作為王姓人瑞的養老金，賴女則是王姓人瑞親自聘用，因此在他的眼中，賴女可能更像是情人的角色。
徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院開庭劉向婕認罪
社會中心／綜合報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，涉嫌和丈夫杜秉澄，一起幫詐騙集團洗錢，後續又新增5名被害人，新北地院針對這一起案件，開庭審理，杜秉澄否認犯行，不過，劉向婕卻在庭上承認自己協助詐騙集團洗錢，夫妻兩人在公開決裂後，除了對徐巧芯的事情，隔空互槓，對涉案情節，同樣說法不一。徐巧芯大姑劉向婕vs.記者：「想問一下開庭前還有什麼話想要說的嗎，沒有沒有。今天也是為了同一個案由來的嗎?是對。」國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，捲入詐騙洗錢案，6號一早，戴著口罩，低調現身新北地院，而同樣來開庭的還有她的丈夫杜秉澄。徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢（圖／民視新聞）低頭沈默，快步進入法院，新北地院首度針對劉向婕夫婦的詐騙案開庭審理，新增5名被害人，根據了解，杜秉澄運作後端水房，擔任控盤指揮，造假KYC資料，應付檢警調查，再由前端水房就贓款匯入劉向婕帳戶，轉為泰達幣洗錢，對此，杜秉澄否認犯案，而劉向婕雖否認參與詐騙，但承認協助洗錢。夫妻倆來開庭，各走各的路，對比日前公開在鏡頭前，上演夫妻開撕，形成強烈對比。徐巧芯大姑劉向婕（2.5）：「對於杜先生所陳述，徐巧芯委員的諸多事項，都是與事實不相符合的。」劉向婕丈夫杜秉澄（2.4）：「他（徐巧芯）當選立委要這樣去切割我，如果我們台灣政治人物會對家人這樣，我們支持者要自己好好思考一下，他會對你們做些什麼事情。」徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢（圖／民視新聞）為了徐巧芯，夫妻決裂，劉向婕甚至透露和杜秉澄辦理離婚事宜，但只要詐騙案件判決還沒定讞，兩人只能繼續冤家路窄，在法院碰頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢 更多民視新聞報導正妹酒醉上車！遭司機「脫光性侵拍片」玩後棄路邊 連內褲都是精液甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中