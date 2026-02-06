捷克貨輪變身庇護船 政府出資助無家者熬過寒夜

布拉格的冬季蕭瑟寒冷，當夜幕降臨，街友們提著塑膠袋在伏塔瓦河邊排隊，等待這艘老貨船赫莫斯號亮起燈火，開門庇護他們度過溫暖安全的一夜。

這艘船是捷克規模最大的夜間收容設施之一，免費提供住宿，由布拉格市府出資、社福單位營運，只要不是喝醉或嗑藥狀態，通過身分確認就可以來使用。

服務主管普羅哈茲科娃說明，「我們從晚上7時30分開始接待服務對象，盡量在晚上8時30分前完成登記和安排，之後會關上大門，服務對象可以待到早上6時30分。」

這艘沒有引擎的老船，過去曾在易北河運送砂石，後來整修轉型為收容所。街友可以來洗澡、喝杯茶，有一個單人床位，夏季平均每天接待100人，冬天需求尖峰時可能多達180人。

49歲的船長切文卡20多年前因為離婚睡過公園，2007年赫莫斯號啟用就搬上船，如今成為船長與維修人員，不再顛沛流離，也能幫助其他遭遇困境的人。

失業者穆卓奇表示，「多數住宿設施都要付費，我付不起，因為只有幾百塊可吃飯，所以我來到赫莫斯號，這裡可以住，而且很溫暖。」

經濟合作暨發展組織2024年統計，捷克約有10萬人無家可歸，捷克統計局則估計有15萬人面臨急性住房危機，其中包括超過6萬名兒童。

當地提供付費住宿的援助團體「救世軍」10年前啟動了公民參與計畫，民眾只要花100捷克克朗，約合台幣150元的虛擬住宿券，就能幫助無家者支付餐費等國家不補助的費用。

今（2026）年冬天特別寒冷，救世軍已賣出2萬5000張券，確保需要的人即使身無分文，也不會被拒於門外。而上任3個月的右翼新政府，至今沒有對街友問題提出任何政策宣言。