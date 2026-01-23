捷克逮中共間諜記者！曾跟監蕭美琴險釀車禍

▲台灣副總統當選人蕭美琴，日前到捷克訪問，與捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）等人會面。（ 圖／取自韋德齊Ｘ平台）

[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴2024年上任前出訪捷克期間，座車遭中國人員尾隨，甚至險些釀成車禍。捷克警方上週六逮捕一名被指控從事間諜活動的中國官媒駐布拉格記者。

據捷克媒體Seznam Zpráv等報導，捷克警方17日逮捕並起訴中共官媒《光明日報》駐布拉格記者楊一鳴（Yang Yiming，音譯），他持有捷克外交部頒發的記者證，並已經在捷克工作多年，多次採訪捷克與斯洛伐克政界人士；安全部門指控他涉嫌隸屬於中國情報部門，為中共政權從事非法活動，試圖政界人士身上蒐集資訊。

廣告 廣告

警方稱案件已進入刑事程序，其他細節不便透露。但捷克軍情局局長巴爾托夫斯基（Petr Bartovský）曾公開證實，2024年蕭美琴訪問布拉格時，中方曾計畫進行「示威性的對抗」，引發外界連結兩起事件。

▲捷克警方17日逮捕中共官媒《光明日報》駐布拉格記者楊一鳴（Yang Yiming，音譯，圖左），指控他為中共政權從事非法間諜活動。圖為2024年楊一鳴採訪斯洛伐克總理顧問。（圖／翻攝自臉書／Artur Bekmatov）

這名記者是第一個根據「為外國勢力從事未經授權的活動」條款被起訴的人。該法於去年2月生效，未經授權為外國勢力從事活動，基本刑罰為5年監禁，戰爭狀態下最高可判處15年監禁。該規定適用於為外國或外國組織工作，「意圖威脅或損害捷克共和國的憲法秩序、主權、領土完整、國防或安全」的人員。

捷克媒體也指出，楊一鳴在捷克、斯洛伐克進行採訪時，有意選擇對中國友好的人士，往往與歐盟主流立場相左。

研究中國影響力的組織「解析中國」（Sinopsis）專家哈拉（Martin Hála）指出，《光明日報》是中共重要機關報之一，總編輯有副部級待遇，中國幾十年來都利用官媒掩護情報人員，向海外派遣記者，其中許多人都承擔情報人員職能。前中央級大報的編輯曾表示，外派記者中有多達一半是情報人員；其餘的人則可根據需要，偶爾執行情報任務。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普格陵蘭方案曝！美國設「主權基地」擁領土 北約對抗中俄

選戰正式打響！高市早苗今下午解散眾議院 地方有親台派參選

古巴發抖中！失去靠山馬杜洛 美媒爆：川普政府擬年底推翻該政權