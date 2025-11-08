捷克鐘乳石洞穴與河流奇觀 將爭取列入世界遺產名錄
（中央社記者劉郁葶布拉格8日專電）捷克獨特的喀斯特洞穴正爭取列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，此地景觀同時擁有深淵，以及湧出地表、可供船隻航行的河流，極其罕見；另有壯觀的洞廳與鐘乳石結構，和約7千年前的木炭壁畫。若申請成功，將成為捷克第二個世界自然遺產。
位在捷克南方的「摩拉維亞喀斯特」（Moravian Karst）的「卡捷琳娜洞穴」（Kateřinská）、「龐克瓦洞穴」（Punkva caves）與「馬科哈深淵」（Macocha Abyss），正爭取列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄。若申請成功，將與目前捷克唯一的世界自然遺產「伊澤拉山山毛櫸原始森林」並列。
「摩拉維亞喀斯特」是捷克境內最大且最重要的喀斯特地形區，面積超過90平方公里，包含約1100個洞穴與峽谷。據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，捷克環境部長赫拉迪克（Petr Hladík）宣布，這是真正獨特的環境，理應進入享有盛譽的UNESCO名錄。
捷克洞穴管理局局長普切克（Milan Jan Půček）表示：「整個摩拉維亞喀斯特都十分非凡且獨一無二。不過，我們選擇特別提出龐克瓦洞穴與馬科哈深淵，因為從世界遺產的角度來看，能同時擁有深淵與一條湧出地表、甚至可供船隻航行的河流，極其罕見。」
此外，龐克瓦洞穴系統的另一個特色是濕地，受「拉姆薩公約」保護。這項國際條約鼓勵各國以可持續方式保護，並使用沼澤、濕地與河流等。
普切克表示，至於卡捷琳娜洞穴，希望以「複合遺產」身分參選，因為它同時具備自然與文化價值。卡捷琳娜洞穴不僅有廣闊的洞廳，以及壯觀的鐘乳石結構，還發現約7千年前的木炭壁畫，這極為重要。
若要符合世界遺產資格，需獲得該國最高層級的保護，以及進行國際比較研究，以確認其獨特性。普切克說：「在研究證實該地的獨特性後，下一步是於隔年制定管理計畫，展示如何在保護遺產的同時，讓遊客能參觀。」
除伊澤拉山山毛櫸原始森林之外，捷克目前共有16項世界遺產，但皆因其歷史或建築價值而入列。另一個捷克官方正在申請為世界自然遺產的地點，是位於捷克北部波西米亞天堂（Bohemian Paradise）的石林地貌。（編輯：謝怡璇）1141108
