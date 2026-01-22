捷克間諜法修法後首例 起訴涉嫌與中國情報單位合作人士
捷克當局今天(22日)表示，已經依違反間諜法逮捕並起訴一名涉嫌與中國情報單位合作的中國人，這是捷克自去年修訂間諜法生效以來，首度因該法進行逮捕的案例。在此之前，我副總統蕭美琴曾在2024年訪捷時，被偽裝成中國駐布拉格大使館外交人員的可疑分子尾隨，捷克情報單位也早在2024年的報告中，將中國列為安全威脅。
綜合路透社與捷克媒體Expats.cz報導，捷克內政部警政署國家組織犯罪局(NCOZ)於17日逮捕一名涉嫌為中國情報單位工作的人士。據新聞網站Denik N報導，被捕人士為中國籍，並已正式遭到起訴，但並未說明細節。
捷克新版間諜法於去年2月上路，目的是應對間諜活動、混合戰以及敏感資訊外洩的威脅。根據該法，為外國勢力從事間諜活動最高可處5年徒刑，若在戰爭期間則是最高判處15年刑期。
長期以來，捷克當局包括議長在內多次率領代表團訪台，我國官員也數次回訪，引發北京強烈不滿。蕭副總統2024年以副總統當選人身分出訪捷克時，車隊遭可疑車輛跟蹤，事後捷克軍情局證實，駕駛該車輛的是「以中國駐布拉格大使館外交職位為掩護的人員」；捷克媒體更進一步指出，中方行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。
此外，中國也試圖對捷克當局發動攻擊。捷克外交部去年遭不明人士入侵官網，經過一番調查，結果指向中國駭客組織APT31，背後是中國國家安全部。
