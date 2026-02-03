捷克館秀60本最美童書 為明年台北書展主題館暖身

（中央社記者邱祖胤台北3日電）台北國際書展今天開幕，捷克館特別展出60本捷克近10年最美童書，捷克中心台北主任馬凱棠在書展會場宣布，捷克將成為明年台北國際書展主題國，持續深化對台北國際書展的參與。

馬凱棠（Markéta Záhumenská）致詞表示，今年是捷克中心與捷克經濟文化辦事處共同參與台北國際書展的第2年，去年捷克館推出「外在所缺乏的，內心尋覓不著」捷克當代小說選集，為台灣介紹捷克的文學與出版現況。

馬凱棠表示，今年書展則有兩個重點，一是展出60本捷克10年來最美童書，其次是去年曾在台灣文學館展出的「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」，持續向台灣讀者介紹捷克的文學與文化。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）致詞表示，捷克去年第一次以國家館名義參與台北國際書展，眾所周知捷克有大眾熟悉的卡夫卡「變形記」、米蘭昆德拉「生命中不能承受之輕」。捷克文學的過去、現在及未來充滿各種豐富的面貌，但這次捷克館聚焦兒童文學，就是期待能鑑往知來，把文學傳承給下一代。

捷克館今年以「童書遊樂園」為主題，展現捷克在童書及插畫的豐沛能量，現場展出包括義大利波隆那書展拉加茲獎獲獎作品The City for Everyone、Myko； Beyond the Paper Plane互動展區展示立體書、會發光的繪本及3D裝置；同時安排捷克年度插畫家妮可拉．洛戈索娃（Nikola Logosová）與台灣小朋友互動。（編輯：張雅淨）1150203