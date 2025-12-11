捷克駐台代表化身一日導遊 為台中購物節拍宣傳片

（中央社記者郝雪卿台中11日電）台捷交流密切，捷克駐台代表史坦格受邀為台中購物節拍攝國際宣傳影片，台中市政府今天表示，史坦格化身一日導遊，行程包括捷克小吃、地中海美食、捷克國寶水晶、咖啡館等。

台中市政府今天透過新聞稿說明，台捷近年交流密切，雙邊貿易額高達23.7億美元。捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）今年受邀為台中購物節拍攝國際宣傳影片，以「台中捷克風」行程展開拍攝，沿途笑聲不斷，所到之處都成為亮點。

行程首站來到北屯「堤捲T-Roll」，老闆是因愛留在台中的捷克人，店內販售捷克節慶經典點心「煙囪捲」。台中市經濟發展局表示，史坦格一進門便以捷克語與老闆親切寒暄，還首次體驗手作煙囪捲，從捲麵糰到裹糖粉，體驗感十足，笑稱「看起來簡單，做起來可不容易！」但能在台中吃到家鄉味，直呼以後一定要再訪。

午餐來到西區「ABV 地中海餐廳」，與芬蘭駐台代表羅瑞（Lauri Raunio），相聚，兩人相談甚歡。史坦格更在鏡頭前化身「小主持人」介紹好友，聽到爵士樂，他立刻跟著節奏擺動，導演大讚他是天生的鏡頭焦點。

史坦格也到訪國美館附近的「活力文化咖啡館」，店主高嵩明榮獲捷克「國家之友獎」，店內收藏滿滿捷克文化元素。史坦格如數家珍向羅瑞介紹每件文物，並興奮分享旅遊見聞。店家所提供的捷克家常料理「烤豬肉–饅頭–酸菜」讓他大讚味道百分百道地。

史坦格並造訪位於台中大遠百的「國裕精品」水晶櫃位，欣賞捷克手工吹製與雕刻工藝，最後與台中市長盧秀燕會面。當天行程在西屯「憲賣北歐食酒餐廳」的包場晚宴溫馨收尾，他盛讚台中美食與文化兼具，還向國際旅客喊話「一定要參加台中購物節！」（編輯：陳清芳）1141211