捷克「台灣手搖飲」挺台 疑遭小粉紅留一星負評！台網友湧評論跨海支持

捷克一家手搖飲店公開支持台灣民主自由，沒想到疑似因為立場，最近短時間內遭惡意留下大量負評，讓業者相當錯愕。不過台灣網友也湧入評論檢舉與聲援，更有人說將親自前往支持，創辦人也回應感覺很溫暖。

捷克一家手搖飲店因公開支持台灣，疑似遭到小粉紅洗大量的負評

親手製作珍珠，飲品口味有芋頭、黑糖等多種選擇，甚至還有珍珠奶茶，在歐洲捷克喝到一杯台灣手搖飲，讓人感到格外親切，只不過「台獨全家爆炸」，還有人拍下店內「我們支持台灣」的衣服，寫說「第一次遇見台獨」更配上嘔吐表情。近期店家的google評論短時間內爆出疑似小粉紅大量惡意負評，讓店家很錯愕。

Lootea創辦人Tomas：「我兄弟傳給我訊息和截圖，他們怎麼開始留一星評論，因為他們知道我們支持台灣，因為店裡有掛帽T等等，這一次一時之間有15個或更多惡評，平常可能一個月有4到5個。」

這間位在捷克的手搖飲店，過去還自製印有「我們支持台灣」字樣的帽T。

這間位在捷克的手搖飲店，公開支持台灣的民主與自由，過去還自製印有「我們支持台灣」字樣的帽T，店內也掛著由消費者帶來「民主自由台灣人」的布條，有消費者說老闆非常友善，老闆不僅喜歡台灣，也非常熱愛珍珠奶茶，而店內大部分的原料都來自台灣。

Lootea創辦人Tomas：「因為捷克有類似的歷史，所以保護自由和民主很重要，雖然我們不在台灣，我們支持台灣，我們有很多台灣朋友，所以我知道有很多情況。」

捷克一家手搖飲店公開支持台灣民主自由，疑遭到小粉紅惡意留下大量負評。

這回遭到惡意留下一星，不少台灣網友也湧入評論區檢舉留言、幫店家補補血，更有人說已經把這間店排入未來的捷克旅遊行程，希望能親自到訪支持，對此創辦人也表示感到相當溫暖，這起事件也再次見證了台灣人的溫暖無國界。

