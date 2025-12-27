捷克「拉達的耶誕節」 邀民眾走進拉達筆下溫馨世界 (圖)

萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆

