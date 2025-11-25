捷克、波蘭聯合聲明：俄為歐洲最大威脅

記者廖子杰／綜合報導

捷克總統帕維爾24日在布拉格城堡，接見8月甫就任的波蘭總統納夫羅茨基，就兩國在經貿、安全領域，以及在歐盟與北約的合作交換意見。兩人會後發表聯合聲明，直指俄羅斯為當前歐洲安全的重大威脅，且將把協防烏克蘭視為切身相關的安全課題。

帕維爾在聯合記者會上表示，捷、波擁有跨越千年的共同歷史，在外交與安全政策上也持相同立場，面對烏俄戰爭這場影響歐洲整體安全的衝突，雙方一致認為俄國是當前最大威脅，未來將持續透過建立戰略夥伴關係等方法，攜手應對日益加劇的嚴峻挑戰。

廣告 廣告

納夫羅茨基補充說，雙方將在既有合作框架下，持續推動包含「三海倡議」（Three Seas Initiative）等更多聯合行動。此外，他特別提及能源合作，稱捷、波是歐盟中率先擺脫依賴俄國天然氣的國家，是兩國邁向能源主權的重要一步。

納夫羅茨基提出，10年內將讓波蘭成為區域天然氣「樞紐」的構想。他表示，波蘭已有希維諾烏伊希切液化天然氣碼頭，目前正在建設第2個海上接收站，期許雙方在能源、經濟和安全領域承擔更多責任，助歐洲盡早實現能源自主。

帕維爾（左）24日會晤首度來訪的納夫羅茨基，2人在聲明中點名俄羅斯為歐洲安全最大威脅。（達志影像／美聯社）