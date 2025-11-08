中央社

捷克「馬科哈深淵」 爭取列入UNESCO世界遺產名錄 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

位在捷克南方的「摩拉維亞喀斯特」（Moravian Karst）的「卡捷琳娜洞穴」（Kateřinská）、「龐克瓦洞穴」（Punkva caves）與「馬科哈深淵」（Macocha Abyss），正爭取列入UNESCO世界遺產名錄。圖為「馬科哈深淵」。

中央社記者劉郁葶摩拉維亞攝 114年11月8日

