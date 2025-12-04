捷克2億歐元採購台灣醫材 創醫療展媒合最高金額

（中央社記者何秀玲台北4日電）第9屆台灣醫療科技展今天登場，生策會長翁啟惠宣布，與捷克健康科技研究中心（CHTI）共同啟動規模達2億歐元、約新台幣74億元的非洲醫療援助採購計畫，並由生策會副會長楊泮池代表簽訂合作備忘錄，創台灣醫療展媒合最高金額。

翁啟惠今天出席台灣醫療科技展開幕式表示，台灣醫療科技展自2017年創辦至今，今年邁入第9年，展會規模從最初的700個攤位，成長至今天2100個，國內外參展機構更達650家，此展會已成為亞太最具規模的醫療科技平台，今年聚焦「AI新藥平台」與「醫療AI機器人」。

他說，2023年起生策會與捷克健康科技研究中心（CHTI）合作，協助多項台灣醫療產品，包括手持式超音波、免疫分析儀、平板電腦、心電圖系統與手術台等進入東歐市場。今年CHTI更與生策會共同啟動非洲醫療援助採購計畫，由大會彙整台灣高品質醫療科技產品，開拓歐盟與新興市場，此項合作在今天簽署。

翁啟惠說，台捷這項跨國、跨洲高達2億歐元的大型採購案，可望提升台灣醫療科技對國際的吸引力，有助台灣相關產業走向世界。

生策中心表示，CHTI是2021年成立的非營利組織，協助捷克政府於歐盟及世界各國提供創新、智慧化醫療解決方案。此次2億歐元採購案，目的在透過高品質醫療器材，強化撒哈拉以南非洲國家的基礎醫療、婦幼照護，以及地區與中央醫院的韌性；採購項目包括加護病房呼吸裝置、病患生命監控設備、胎兒心電圖監測儀等共約20項。

生策會表示，將統整並提報最符合歐盟及捷克法規的台灣產品，協助台灣業者與CHTI進行交易，此為台灣醫療科技跨入國際的一大進展，能在歐盟架構下與更多國家合作，開拓歐盟及新興市場。（編輯：潘羿菁）1141204