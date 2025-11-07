捷克GJP師生訪姊妹校中科實中 體驗文化、觀摩立院議事運作

〔記者歐素美／台中報導〕捷克參議院議長維特齊約5年前訪台，奠定台捷情誼及交流基礎，新竹、台中與台南科學園區實驗中學的雙語部進而承擔起深化台捷情誼的教育外交重任。中科實中今年再次成功邀請姊妹校捷克布拉格 Jan Palach Private High School (GJP) 師生到訪。除了中部的文化體驗，中科實中於今天帶領捷克學生造訪總統府與立法院，實地觀摩議事運作，親睹行政院長施政報告質詢，近距離感受台灣的民主政治。

GJP高中是1989年捷克紅絲絨革命後最早成立的私立學校之一，向來以其對藝術人文的陶冶，特別是民主人權價值的闡揚而著稱。

廣告 廣告

中科實中特別為捷克師生設計了連結社區與大學端的豐富行程，主題著重在「台灣的五感記憶」體驗，包括邀請大雅農會與四健會蒞校介紹大雅小麥文化，並帶領製作小麥裝飾與麥芽糖點心；邀請弘光科技大學餐旅管理學系教授台式鹽酥雞與潤餅等。

GJP高中教師John Whalley與Milan Sandra帶來了捷克歷史與小說《1984》的分析討論交換課程。Milan Sandra老師在講授捷克歷史時，特別將捷克的民族英雄、為抗議蘇聯入侵而選擇自焚的大學生Jan Palach(亦是GJP校名由來)與台灣的鄭南榕進行對比，藉由兩國的歷史事件啟發學子對於自由的思辨。

中科實中秦文智表示，台捷交流的深化，不僅是教育上的互惠，更是民主自由理念的傳承。這次交流對於兩校師生而言，都是一次難忘且意義非凡的經驗，為台捷情誼的深化與永續發展，寫下光輝溫暖的一頁。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

鳳凰恐轉強颱從南部登陸 連3天影響台灣

健保補充保費採年度結算繳納反彈大 行政院急喊卡：暫緩具爭議的規劃

鳳凰北轉撲台「強度不可小覷」！ 專家：這些地區可開始防颱了

