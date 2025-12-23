捷創掛牌上櫃 盤中股價衝201元上漲逾136%

（中央社記者張建中新竹23日電）半導體測試設備工程技術服務廠捷創科技今天以每股85元掛牌上櫃，股價表現強勁，盤中攀高至201元，上漲116元，漲幅達136.4%。

捷創董事長林益民在掛牌典禮中表示，捷創成立第1年就開始獲利，然後一路成長。很感謝家人的支持和鼓勵，作為他在創業過程中強而有力的後盾。

展望未來，林益民說，捷創將繼續深化與設備廠的合作，提高專業技術整合能力，推動智慧化設備解決方案，並將方案導入更多場域，協助更多產業朝向全面智慧化發展。

林益民表示，經營團隊將專注本業發展，期望未來能創造更多利潤與股東分享，以達到公司、客戶與股東三贏局面。上櫃後是捷創另一個階段的起點，希望帶領團隊持續努力，再創新高。

捷創表示，今年在工程服務、維修及自有產品業績同步成長帶動下，前11月營收達新台幣4.94億元，較去年同期增加31.26%，今年總營收可望創下歷史新高。（編輯：林家嫻）1141223