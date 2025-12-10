捷報／台積電11月營收逾3436億！年增24% 創單月第3高

台積電11月營收約新台幣3,436.14億元，月減6.5%，年增24.5%。



晶圓代工龍頭台積電今日（12/10）公布11月營收。2025年11月合併營收約為新台幣3,436.14億元，月減6.5%，年增24.5%。11月營收不但創下歷年同期新高；且躍升為史上單月第3高，僅次於今年10月、4月。

累計2025年1至11月營收約為新台幣3兆4,740億5,100萬元，較去年同期增加了32.8%。

先前台積電史上單月營收最高是今年10月營收3,674.73億元，第2高則為4月營收3,495.67億元，第3高則為8月營收3,357.72億元。甫出爐的11月營收則把8月營收擠成史上第4高。

台積電曾於10月法說會公布第四季展望，預估第四季營收約介於322億美元至334億美元之間。若以中間值328億美元計算，約季減1%。若與去年同期營收268.8億美元相比，約年增22%。基於1美元兌換30.6新台幣的匯率假設，管理層預估第四季毛利率約介於59%至61%之間，營業利益率預計介於49%至51%之間。

台積電股價今日開盤漲10元，以1490元開出，早盤最高漲至1495元。午盤漲勢再起，股價再度叩關1500元，尾盤狂飆至1505元。終場漲了25元，以單日最高1505元作收，漲幅1.69%。單日成交張數2萬3,192張，公司市值回升至38.9兆元。

