捷報！臺藝大學生勇奪第38屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」評審團特別獎

[Newtalk新聞] 第38屆東京國際影展昨（5）日晚間舉辦頒獎典禮，國立臺灣藝術大學導演陳莉璇的短片《保密例外》以細膩動人的影像語言，榮獲「亞洲學生短片競賽單元」（Asian Students’Film Conference）評審團特別獎，充份展現臺灣影像教育與新生代影視創作能量。

本屆東京國際影展新設亞洲學生短片競賽單元，從亞洲各國電影學校推薦學生短片（60分鐘以內）作品中，挑選15部進入競賽。臺灣新生代導演作品表現亮眼，國立臺灣藝術大學陳莉璇的《保密例外》及王浩泰的《青春的回擊殺球》均獲入選，頒獎典禮揭曉由陳莉璇《保密例外》榮獲評審團特別獎。

《保密例外》呈現少女面對不對等關係與內在創傷的漫長心理軌跡，帶領觀眾看見角色在沉默與壓抑之間尋找出口的過程。陳莉璇領獎時表示，作品關注的情感與議題能被看見、被理解，並開始被處理，是十分有意義的。

駐日代表李逸洋表示，看到臺灣年輕世代在東京國際影展舞台上獲得肯定，感到十分欣慰，不僅象徵臺灣影視教育的成功，學生們所創作的影像內容也是臺灣新一代文化軟實力的展現。

文化部長李遠也指出，臺灣學生能以影像作品跨越語言與地域的界線，在國際舞台上嶄露鋒芒，這正是文化交流最動人的地方。

駐日臺灣文化中心主任曾鈐龍表示，學生們的創作能在東京國際影展獲獎，顯示臺灣年輕一代影視創作者受到國際肯定，未來臺灣文化中心將持續推動臺日影視合作交流，為新世代創作者打造更多國際交流的舞台與機會。

