捷星台北飛日本班機出狀況！緊急迫降關西機場 機上186人狀況曝

國際中心／游舒婷報導

今（20）日日本時間上午5時35分左右，捷星日本航空（Jetstar Japan）一架從台北飛往日本關西的班機，在飛行途中因異常狀況緊急降落關西國際機場，日本國土交通省大阪航空局表示，機上186名乘客與機組人員均未受傷，也沒有人出現身體不適。

捷星航空飛機迫降。（圖／取自捷星航空臉書，非當事班機）

日媒報導，捷星航空指出，該航班為編號JJP50的空中巴士A320，班機飛行至高知縣室戶岬西南方約75公里上空時，駕駛艙顯示客艙增壓系統出現異常訊息，機長當下決定改降關西機場，以確保飛航安全。目前航空公司正針對事故原因進行詳細調查。

受到迫降事件影響，原訂由關西飛往成田的另一班航班已宣布取消，相關單位將持續釐清設備異常原因，並評估後續航班調度。

