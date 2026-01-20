捷星台北飛日本班機「加壓異常」急降落 1航班被取消

捷星日本航空今日1架從台北飛往日本關西的A320客機，飛行期間突出現客艙增壓系統異常警示，最後客機緊急降落關西機場。（翻攝自臉書@Jetstar Japan）

捷星日本航空今日1架從台北飛往日本關西的A320客機，飛行期間突出現客艙增壓系統異常警示，最後客機緊急降落關西機場，所幸機上人員均平安無事，目前航空公司正詳細調查情況。

綜合日媒報導，捷星日本航空（Jetstar Japan）GK50班機從台北飛往關西的客機，今（20日）日本時間清晨5時35分（台灣時間4時35分）左右，緊急降落關西國際機場，其為空中巴士A320型客機。國土交通省大阪民航局表示，機上186名乘客與機組人員均未受傷也沒出現身體不適狀況。

捷星日本航空說明，該班機在飛行至高知縣室戶岬西南方約75公里的上空時，駕駛艙顯示客艙增壓系統發生異常的訊息，隨即宣布進入緊急狀態。航空公司正在調查詳細情況。此外，一班由關西出發前往成田的航班已被取消。事實上，捷星日本航空14日才因在強勁側風中劇烈搖擺後降落在成田機場。

