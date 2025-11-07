捷星日本航空12月18日首航高雄-東京航線 祭2998低價吸客
〔記者葛祐豪／高雄報導〕捷星日本航空確定將於12月18日首航高雄-東京(成田)航線，機票即日起開賣，單程最低票價2998元起，且免收燃油附加費。
捷星航空總公司位於千葉縣成田巿，是知名的廉航，由日本航空(50%)、澳洲航空(33.3%)和東京世紀租賃公司(16.7%)合資經營，該公司CEO田中正和於9月底拜會高雄市長陳其邁，洽談「高雄飛東京成田」航線於今年底前開航，這也是繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航後，第6家高雄直飛日本東京的航空公司。
捷星日本航空正式宣布，將於12月18日起，開通高雄與成田之間的直飛國際新航線，預定每日來回各1個班次，將採用空中巴士A320型客機，預計飛行時間約為3小時30分鐘。高雄出發的單程及來回機票，即日起開始販售，票價最低為單程2998新台幣，且免收燃油附加費。
田中正和表示，非常高興12月18日新開設高雄-成田航線，感謝各單位的大力協助，未來將持續推出各種促銷活動，透過具吸引力的低票價，為促進高雄與日本各地之間的交流盡一份心力。
高雄市長陳其邁歡迎捷星日本航空看好高雄，選擇高雄作為海外新據點，便利了廣大的台灣南部旅客，也為高雄帶來更多國際觀光與商務交流的契機。他也推薦日籍旅客到高雄，除造訪蓮池潭龍虎塔、佛光山、愛河灣、旗津、哈瑪星、三鳳宮，也可逛夜市、吃美食。
更多自由時報報導
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
鳳凰恐轉強颱從南部登陸 連3天影響台灣
健保補充保費採年度結算繳納反彈大 行政院急喊卡：暫緩具爭議的規劃
鳳凰北轉撲台「強度不可小覷」！ 專家：這些地區可開始防颱了
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
史上最大規模ITF旅展！高鐵也參戰 買車票「住宿、租車最低0元起」
旅遊界年度盛事「2025台北國際旅展」(ITF)，即將於本周五熱鬧登場！台灣高鐵推出「搭高鐵．送住宿、送租車」等優惠，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每日逾2千空位被浪費！高鐵11/10起「提前搭車得先換票」不得直搭自由座
台灣高鐵運量屢創新高，但根據統計，每月仍有超過6萬個空位遭浪費，導致部分旅客想買票卻買不到。為避免座位閒置、保障購票權益，高鐵公司宣布自11月10日起，將加強執行「對號座旅客若提早1小時以上搭車，須先行換票」的規定。高鐵呼籲旅客發揮同理心，若臨時提早搭車，務必先辦理換票，以便釋出原座位，讓其他有需求的旅客能順利購票。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 1 天前
《產業》天成飯店集團新據點 「天成逸旅-蝴蝶谷」試營運
【時報記者林資傑台北報導】天成飯店集團看好花蓮觀光潛力與永續旅遊商機，首度攜手農業部林保署、接手原「蝴蝶谷溫泉渡假村」，以精品體驗品牌「天成逸旅」新據點「天成逸旅-蝴蝶谷」對外試營運，結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，打造出獨一無二的森林溫泉度假新地標。 「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度攜手農業部林業及自然保育署，攜手打造融合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道於一體的生態度假園區，以自然為設計靈感，展現低碳永續的旅宿理念。 富源國家森林遊樂區一年四季皆擁獨特風貌，藏身其中的「天成逸旅-蝴蝶谷」擁有多款融合自然與設計巧思的客房，細膩呈現山居的靜謐與舒適，溫泉泡湯池可享黃金湯洗禮，並設有湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等多項休閒設施。 此外，入住「天成逸旅-蝴蝶谷」的旅客可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，園區內更有蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽等充滿意境的自然空間，讓旅人沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受蝶谷森湯的自在與寧靜。 天成飯店集團行銷長趙芝綺表示，「天成逸旅-蝴蝶谷」為集時報資訊 ・ 1 天前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需
近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。中時新聞網 ・ 20 小時前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 1 天前
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠
年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！中時財經即時 ・ 13 小時前
《經濟》政院拍板 4年投入百億拚國旅
【時報-台北電】國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。 「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」預計4年投注100.14億元經費，以「北回之巔」和「微笑南灣」為2大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。 觀光署指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，116年前完成第一階段亮點建設，117年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力的觀光地標軸線。預期可增加10％國內旅遊人次，創造1226億元觀光產值。 卓榮泰昨要求交通部觀光署加速推動計畫，也要求交通部將景點設施維護、老街過度商業化、商品高度重時報資訊 ・ 1 小時前
普發1萬加持！ITF旅展明登場 長汎最高折1萬、越捷「0元機票」搶客
2025台北國際旅展將於明（7）日至本月10日在台北南港展覽館登場，今年不僅有長榮集團旗下「長汎假期」推出兩人同行最高現折1萬元的超殺團體優惠，越捷航空也同步祭出為期一週的「新台幣0元機票」活動（未含稅金與手續費），搶攻歲末旅遊商機。各家業者端出超值行程與加碼好禮，吸引旅客趁旅展檔期搶便宜。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
（有影片）／八堡一圳水岸廊道啟用！二水添新打卡與踏青好去處
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八堡一圳廊道開放啦！彰化縣政府今（5）日在二水鄉復興村舉行「八堡一圳 […]觀傳媒 ・ 1 天前
秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本
楓紅,楓葉,銀杏,波波草,南投縣,南投景點,南投楓葉,杉林溪 秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！景點+ ・ 1 天前
颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？
颱風來襲，出國旅遊飛機航班延誤、停飛怎麼辦？如果在國內旅遊想申請退費可以嗎？民宿不退該如何自保？旅遊不便險又該如何申請？Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前
冬遊沖繩海麗客蘭尼 享恆溫泳池、池畔蒸汽浴及夏威夷美食
沖繩是近期相當熱門的旅遊點，航程近、無敵海景加上高檔度假飯店，非常適合來段愜意的奢華小旅行。位於恩納村的豪華濱海度假村「沖繩海麗客蘭尼」，是Halekulani集團在夏威夷以外的首家海外飯店，為慶祝開業5週年，不只推出「冬日獻禮」住房特惠專案，並有一系列冬日體驗，日前由總經理福永健司帶領團隊來台宣傳自由時報 ・ 14 小時前
響應普發一萬元 高雄福華推「Smile One尊爵海陸・一泊二食」住房專案
政府普發一萬元政策正式上路，帶動民眾規劃旅遊與消費的熱潮，高雄福華大飯店自11月10日起推出「Smile One尊爵海陸・一泊二食」住房專案，以「10,000元入住尊爵套房、10,000元吃住一次搞定」的超值優惠吸引旅客，兼顧住宿舒適與餐飲饗宴。凡入住即可享受精緻早餐，並加碼贈送Smile One精緻涮涮鍋海陸尊饗套餐，雙人或家庭出遊皆可體驗豪華舒適與頂級美味。中時財經即時 ・ 17 小時前
紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！
紐西蘭奧克蘭皮哈海灘。照片提供：艾爾·古斯裡（AlGuthrie）【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 16 小時前
華信航空：11/11起保留澎湖鄉民緊急機位
[NOWnews今日新聞]近期澎湖航線搭機需求持續攀升，澎湖縣長陳光復及立法委員楊曜多次向交通部反映，盼能協調航空公司保留機位，優先協助澎湖鄉親返台就醫及緊急往返搭機需求。華信航空宣布，自11日起，每...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前