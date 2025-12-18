捷星日本首航高雄成田航線票價親民吸引旅客
〔記者洪臣宏／高雄報導〕捷星日本航空今(18)日首航高雄—東京(成田)航線，推出單程最低票價2998元起，且免收燃油附加費。高雄市長陳其邁參加首航典禮，當面向捷星日本社長田中正和表達能多多搭載日本遊客到高雄，田中正和表示，高雄是適合旅遊城市，就是看中其潛力開通新航線，期待台日遊客能體驗彼此旅遊魅力。
捷星航空今開通高雄與成田新航線，低票價吸引遊客搶頭香，首航班機幾乎滿座，高雄國際航空站以灑水儀式歡迎，陳其邁、田中正和與高雄航空站主任王郁珍等人主持首航儀式。
田中正和致詞表示，高雄有美麗海岸線、文化及美食等，連續兩年榮獲全國觀光滿意度第一名，希望日本旅客能親身體驗其魅力；他還說，捷星日本航空以成田機場為主要營運據點，在該機場起降的國內航線數量為航空公司之最，共有13條航線，他歡迎台灣旅客能搭乘前往日本各地旅遊。
陳其邁以九二一地震、八八風災日本救援隊伍馳援快速、人數眾多，給台灣最溫暖的協助跟支持，台灣人深深感受台灣有事，日本人一定幫我們，台灣沒事，台灣人都喜歡到日本旅遊，他相信未來還會增加航班，高雄是最能代表台灣的城市，他竭誠歡迎日本遊客。
捷星日本表示，預定每日來回各１個班次，將採用空中巴士 A320型客機執飛，預計飛行時間約為3小時30分鐘。這也是繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航後，第6家高雄直飛東京的航空公司。
至於捷星亞洲今年結束營運，是否會影響捷星日本?田中正和強調，兩家是不同的公司，捷星日本完全不受影響。
