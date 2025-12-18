捷星日本「高雄-成田」首航！ 陳其邁、「航空立委」許智傑到場見證

捷星日本航空啟航「高雄-成田」航線，為南台灣旅客往返日本東京提供更便捷、多樣化的飛行選擇。 圖：許智傑競選總部/提供

[Newtalk新聞] 南台灣航空市場再添強心針，捷星日本航空(Jetstar Japan)今(18)日正式啟航「高雄-成田」航線，為南台灣旅客往返日本東京提供更便捷、多樣化的飛行選擇。被譽為「航空立委」的許智傑特別出席於高雄國際機場舉行的首航典禮，與高雄市長陳其邁、高雄市政府觀光局局長高閔琳，立委李昆澤及捷星日本航空CEO田中正和共同見證南台灣航空發展的重要里程碑。

隨著疫後旅遊熱潮與南台灣產業轉型，高雄國際機場近期喜訊頻傳。許智傑在典禮致詞時表示，捷星航空選擇開闢「高雄-成田」航線，下禮拜更有虎航高雄-熊本也要開航，象徵著國際航空業界已深刻看見南臺灣發展的無限潛力。許智傑指出「高雄航線近期呈現『多點開花』的盛況，不僅觀光客回流，更展現了高雄作為國際門戶的地位。」

廣告 廣告

他進一步分析，近年來隨著半導體科技大廠如台積電等紛紛擴大在南台灣的投資，高雄已從傳統工業城市轉型為高科技廊帶的中心。產業的移入帶動了大量的高階商務需求，讓高雄機場的功能不再僅限於觀光出遊，更成為支撐科技產業鏈運作的重要節點。

儘管航線持續增加，許智傑仍對高雄機場的長遠發展抱持更高的期許。他強調，為了因應未來激增的觀光、商務及全球貨運需求，高雄需要一座「24小時不打烊」的國際機場。「我會持續在國會全力爭取，高雄必須要有一座具備24小時運作能力的國際機場。」許智傑堅定地表示。

他認為，目前的機場宵禁與硬體限制，長遠來看會制約南臺灣與全球經貿接軌的速度，唯有提升機場規格，消除時間限制，才能吸引更多紅眼航班、跨國貨機與高效率商務機進駐，將高雄真正打造為亞太地區的航空樞紐。

陳其邁與高閔琳也對捷星首航表示高度歡迎，並感謝許智傑在中央長期對高雄航權與機場建設的奔走。高閔琳指出，觀光局將配合新航點的開闢，加強在日本市場的行銷，吸引更多日籍旅客來高雄體驗溫暖的人情味與美食。

今日的首航儀式在熱烈的氣氛中圓滿完成，田中正和亦對高雄市場展現高度信心。許智傑最後表示，未來他將繼續推動高雄機場軟硬體的全面升級，確保南臺灣在觀光、商務及貨運三方面都能與國際無縫接軌，迎接高雄航空發展的黃金十年。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

AI大幅舉債疑慮揮之不去 甲骨文重挫拖累美股、台積電ADR跌3.4％

台股開盤》電子權值乏力 大盤跌逾百點 指標族群名單來了

許智傑(左)、高閔琳(右)及田中正和(中)共同見證南台灣航空發展的重要里程碑。 圖：許智傑競選總部/提供