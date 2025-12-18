捷星航空高雄成田首航 許智傑見證促建不打烊機場
記者吳文欽／高雄報導
捷星日本航空於十八日正式啟航「高雄－成田」航線，為南台灣旅客往返日本東京提供更便捷、多樣化的飛行選擇。民進黨立委許智傑出席首航典禮，與高雄市長陳其邁等人共同見證南台灣航空發展的重要里程碑。
許智傑致詞時表示，捷星航空選擇開闢「高雄－成田」航線，下禮拜更有虎航高雄-熊本也要開航，象徵著國際航空業界已深刻看見南臺灣發展的無限潛力。
他指出：「高雄航線近期呈現多點開花的盛況，不僅觀光客回流，更展現了高雄作為國際門戶的地位。」
儘管航線持續增加，許智傑仍對高雄機場的長遠發展抱持更高的期許。他強調，為了因應未來激增的觀光、商務及全球貨運需求，高雄需要一座「廿四小時不打烊」的國際機場。
許智傑認為，目前的機場宵禁與硬體限制，長遠來看會制約南台灣與全球經貿接軌的速度。唯有提升機場規格，消除時間限制，才能吸引更多紅眼航班、跨國貨機與高效率商務機進駐，將高雄真正打造為亞太地區的航空樞紐。
