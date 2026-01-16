捷流強化多元工業閥門接單佈局

財經中心/綜合報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業(4580)12月合併營收達1.91億元，月減2.22％。累計2025年1至12月合併營收達22.69億元，較去年同期減少5.55％。

捷流指出，集團仍積極深化全球業務接單能力，以多元化工業閥門產品、加上良好的技術優勢，滿足石化、半導體等多元產業客戶對於產品品質、可靠度與交期的嚴格要求，同時捷流透過旗下台灣土城一、二廠、桃園觀音鑄造廠及中國蘇州廠的生產配置與產能調度優勢，能夠靈活因應客戶交期要求，進一步鞏固捷流於工業閥門領域市場良好競爭力。

隨著全球頁岩油產量持續攀升並邁入規模化開採階段，帶動上游油氣工程、輸送管線與相關設備投資同步擴大，全球油氣產業對高可靠度流體控制設備的需求亦隨之提升，捷流指出，石油與天然氣開採環境具備高壓、高溫及高腐蝕等嚴苛條件，對工業閥門的安全性、耐用度與穩定性要求極高，憑藉集團長期深耕工業閥門技術與品質優勢，並持續強化相關產品開發與專利佈局，以多元化閥門產品線切入能源、石化及基礎建設等應用場域，將有助於擴大工業閥門接單利基，為公司中長期營運成長提供穩定動能。

展望2026年第一季，捷流將持續聚焦並深化與既有客戶合作關係，同時也逐步強化市場佈局與產業滲透率，針對不同產業現場工況、流體控制與速度、低洩漏率等應用要求，捷流透過扎實的技術實力與專業團隊，提供客戶專業的流體控制解決方案，以滿足各產業客戶的差異化需求，進一步鞏固公司市場競爭力，有助於挹注未來營運穩健動能。