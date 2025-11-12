捷流Q3 EPS1.92元 登今年單季新高

財經中心/綜合報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥(4580)第三季合併營收為5.80億元，受惠產業客戶拉貨表現穩定，加上，集團持續控管營業成本及費用，挹注第三季營業利益達0.87億元，年增6.42％，稅後淨利達0.90億元，年增61.63％，每股稅後盈餘(EPS)達1.92元，年增48.84％，整體獲利表現更改寫今年單季新高。

捷流指出，受惠於集團擁有多元產業接單能力，關鍵領域的客戶需求維持穩定，加上，台灣地區客戶對於工業閥門產品訂單拉貨表現持續保持一定水準，挹注集團整體營運保持良好水準。

捷流表示，憑藉集團持續強化技術門檻與製程能力，聚焦高壓、高溫、低洩漏等嚴苛工況所需關鍵技術，有效提升產品附加價值，同時，透過自動化與智慧製造升級，提升生產效率與交期彈性，有效因應客戶對品質與交期的高標準要求，並不斷深化營業成本及費用控管，使第三季毛利率保持32.07％、營業利益率較去年同期的13.97％攀升至15.06％表現。

捷流於今日同步公布2025年10月合併營收為1.65億元，較上月減少17.66％。累計2025年1至10月營收為18.82億元，較去年同期減少4.79％。展望2025年第四季，捷流持續深化與既有客戶的合作關係，並同步積極拓展潛在應用市場，以擴大產業滲透與提升整體接單規模，並持續提升產品一致性與交期掌控力、以及優化接單模式與生產配置，加強供應靈活性與因應能力，穩固良好競爭優勢，有助於持續推進產業滲透與市場佔有率表現。