捷登旅行社深耕美國市場逾二十年 堅強實力打造「美國地接客製化旅遊」頂級體驗

圖▲越南奧黛風情。(圖/捷登旅行社提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在旅遊市場日益追求深度、獨特與個人化的時代，擁有豐富經驗與在地資源的旅行社成為頂級旅客的首選。自1996年成立的捷登旅行社，憑藉其深厚的市場根基，特別是自2017年戰略轉型後，已發展成為出團市場的佼佼者。其中，最具競爭力的核心業務莫過於其深耕超過二十年的「美國地接客製化旅遊」服務，憑藉在美國洛杉磯自設地接旅行社的絕對優勢，為台灣旅客開啟一扇通往全美洲深度體驗的大門。

圖▲美國科羅拉多大峽谷國家公園。(圖/捷登旅行社提供)

美國地接實力堅強，打造無可取代的客製化旅程

捷登旅行社的核心優勢在於其完整且深入的美國在地服務網絡。有別於一般旅行社透過層層轉包，捷登直接在美國洛杉磯設立地接旅行社，此一佈局確保了服務品質的穩定性與即時問題處理能力。其「美國地接客製化旅遊」服務具備以下幾大無可匹敵的優勢：

廣告 廣告

一、全美客製化行程： 憑藉超過20年的美國地接經驗，捷登的專業線控團隊能依據旅客需求，從東岸到西岸，從城市風光到國家公園，從常規景點到私房秘境，打造專屬的旅行計畫。

二、堅實的合作夥伴： 在美西與美東，捷登與各大車公司及訂房中心擁有超過20年的合作關係。這意味著能夠確保旅遊旺季時仍能取得優質的交通與住宿資源，提供旅客順暢無憂的旅程。

三、獨特的「全兼地」資源： 捷登自豪地成為全台唯一擁有美國「司機兼導遊」（全兼地）資源的旅行社。此一模式不僅能提供更彈性的行程調整，導遊兼司機的專業服務更能讓旅客在移動過程中，獲得最即時、最深度的當地文化與歷史講解，提升旅遊體驗的深度與價值。

四、特殊資源整合能力： 捷登擁有美國各大名校的參觀訪問與遊學資源，能為計畫海外教育體驗的學子與家庭提供專業服務。同時，對於企業客戶，更能承接大型商務會議、參展活動及獎勵旅遊，其卓越的執行能力甚至曾接待多國首長至美國進行會議與演講，備受信賴。

滿足多元需求，從賽事狂熱到學術殿堂

捷登旅行社的美國服務不僅止於觀光。對於體育愛好者，捷登提供取得美國各大熱門賽事門票的管道，包括MLB美國職棒、NBA籃球賽，乃至世界盃、奧運等國際頂級賽事，為球迷實現親臨現場的夢想。此外，結合豐富的校園資源，所規劃的校園參訪行程，已成為許多學生與家長在規劃留學前置作業時的重要參考。

圖▲京都藝伎文化。(圖/捷登旅行社提供)

從自由行助手到全方位出團專家，不變的是對品質的堅持

看準市場對高品質小團體旅遊的需求，毅然轉型為專業的出團公司。如今，其核心主打的「系列團」僅需6人即可成行，並提供極具彈性的「客製化小包團」服務，完美滿足現代旅客追求獨特與自主性的需求。

除了深度專精的美國市場，捷登旅行社的觸角更延伸至其他熱門旅遊地區。在日本線，憑藉著「日本手配」的在地優勢，提供獨家熱門的9天旅遊服務；在東南亞與中南半島線，涵蓋越南、馬來西亞、印尼、寮國等國；歐洲線則覆蓋全境乃至杜拜。然而，公司將超過85%的戰略資源與發展重心聚焦於美洲線，致力於將「美國地接客製化旅遊」打造成為品牌最具代表性的金牌服務，目標是成為台灣旅客前往美國旅遊的首選品牌。

高爾夫球旅遊：專業規劃，打造完美揮桿旅程

我們精心規劃「高爾夫+旅遊」的獨特行程，讓旅客在享受揮桿樂趣的同時，也能深度體驗當地文化。高爾夫之旅涵蓋全國知名球場，從北海道的壯麗景致到九州的溫泉勝地，精選各具特色的頂級球場供旅客挑戰。行程更融入豐富的文化體驗、美食饗宴與知名景點參觀，並安排優質住宿，打造完美的旅遊體驗。

對於正在規劃下一趟旅行的您，厭倦制式化行程，渴望獲得真正個人化、高品質旅遊體驗的旅客，捷登旅行社無疑是最值得信賴的專家。

捷登旅行社有限公司連絡電話：(02)2509-2077

地址：台北市中山區民生東路三段25號7樓

官方網站：www.jjtour.com.tw

FB專頁：FB搜尋「捷登旅行社」