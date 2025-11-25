捷絲旅宜蘭礁溪農曆春節專案開跑 早訂早優惠再贈送早鳥伴手禮

【陳揚盛／綜合報導】距離農曆新年還有兩個多月的時間，但許多消費者已開始積極規劃遊程，晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅」宜蘭礁溪館即日起推出「迎馬FUN新春」住房專案，雙人成行每房每晚最低5300元起，12/12前完成預訂，再贈榮獲「宜蘭十大伴手禮」與「宜蘭敬好生活品牌」雙項殊榮的「一口宜口」勁厚餅，飯店精選「烏魚子」與「三星蔥櫻花蝦」雙風味，象徵富貴好運、吉祥團圓，鼓勵大家提早下訂享優惠，為馬年揭開美好序章，詳情請上官網查詢。

捷絲旅宜蘭礁溪館廣受親子客群喜愛，是許多家庭返鄉團圓、年節出遊的實惠選擇，除了一泊一食方案外，今年亦推出「一泊二食」的豪華版本，每房每晚8300元起，除夕可享「龍蝦海陸鍋物套餐」，集結龍蝦、龍膽石斑、干貝，搭配美國肋眼牛及去骨牛小排、伊比利豚等頂級食材，匯聚海陸精華呈現豐盛團圓滋味。

大年初一至初二菜色再升級至「三燔礁溪-鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐」，限時加碼鱈場蟹腳與日本A5和牛，搭配春節限定放題海鮮吧台，供應南方澳小卷、藍鑽蟹及SPA蛤蠣等澎湃海味，讓旅人以華麗鍋宴揭開新的一年。

捷絲旅宜蘭礁溪館春節一泊二食專案每房每晚8300元起，除夕享「龍蝦海陸鍋物套餐」，初一至初二限時加碼鱈場蟹腳與日本A5和牛。捷絲旅提供

迎接春節到來，館內精心安排豐富活動，包含開運抽紅包、套圈圈、釣酒瓶等童戲市集，讓全家共度熱鬧喜氣的新年時光。其中最吸睛的活動非「開運抽紅包」莫屬，藏有春節應景好禮的紅包袋貼滿牆面，好手氣的旅人有機會得到免費住宿券。

捷絲旅宜蘭礁溪客房皆備獨立溫泉浴池，舒心泡湯、放鬆迎春，徜徉蘭陽平原專屬的暖意時光。捷絲旅提供

捷絲旅更精心安排與「財神爺」合影的活動，祝福房客馬年財運滾滾來。捷絲旅全館客房皆設有獨立溫泉浴池，旅人可於房內專屬浴池舒心泡湯、放鬆迎春，享受屬於蘭陽平原的暖意時光。

捷絲旅宜蘭礁溪攜手「一口宜口 勁厚餅」推早鳥限量伴手禮，特選富貴好運的烏魚子及三星蔥櫻花蝦口味，為新春獻上好運。捷絲旅提供

迎接春節，捷絲旅宜蘭礁溪館精心策畫童戲市集，試手氣必玩「開運抽紅包」，有機會抽中住宿券。捷絲旅提供

