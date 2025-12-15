捷藍班機險遇空難！ 美軍機在加勒比海「隱形」嚴重影響飛安

捷藍1112號班機剛起飛正在爬升，差點與美國空軍空中加油機相撞。示意圖（翻攝自捷藍航空臉書）

上週五（12日）一架美國空軍空中加油機在加勒比海的古拉索空域附近，險些與一架載客的捷藍航空客機發生「空中相撞」意外。由於該美軍機未開啟詢答機，在ATC雷達上完全隱形，對區域飛航安全構成嚴重威脅。

為什麼美軍機在民航空域會關閉詢答機？

事件發生時，捷藍1112號班機（由古拉索飛往紐約 JFK）剛起飛正在爬升。根據ATC錄音和機組人員報告，該美軍加油機突然在相同高度進入捷藍班機的飛行路徑，距離極近，飛行員估計僅在3至8公里內。

捷藍飛行員被迫緊急停止爬升以避免撞擊，並對航管員表達了強烈不滿：「我們差點在這裡空中相撞」、「他們沒有打開他們的詢答機，這太誇張了。」

詢答機未開，航管員如何得知有「幽靈飛機」？

古拉索的航管員證實，他們無法在雷達上偵測到該軍機的位置。航管員也透露，近期空域內頻繁出現「身份不明的飛機操作」。就在隔天（週六），航管部門也警告了包括美國航空和達美航空在內的其他商業航班，需注意附近空域的不明飛機。

值得注意的是，古拉索民航局早已發布航行通告（NOTAM），警告飛行員要「極度謹慎」，以應對「非識別飛機」的存在。

美軍機為何頻繁出沒加勒比海？潛在風險是什麼？

美國南方司令部（U.S. Southern Command）已表示知悉此事並正在審查，強調軍方人員遵守既定程序，安全是首要考量。然而，本次事件凸顯了加勒比海地區空域因美國軍事活動（特別是與委內瑞拉相關的部署）增加而日益擁擠和危險的現狀。

這起險些發生的意外，再次敲響了軍事行動對民航安全的警鐘。捷藍航空則已將此事件報告給聯邦當局，並將全力配合後續調查。

