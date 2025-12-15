捷藍航空委內瑞拉空域險撞美軍加油機 飛行員氣炸：太離譜了

美國捷藍航空一架載客航班當地時間12日在加勒比海上空險些與美國空軍加油機發生空中相撞，飛行員緊急停止爬升才避免災難。這起事件發生在委內瑞拉海岸附近空域，當時美軍正加強該地區禁毒行動。

捷藍航空客機傳出差點與美軍加油機在空中相撞。（示意圖／PIXABAY）

據空中交通管制通話錄音顯示，捷藍航空1112號班機飛行員向管制員報告：「我們差點在這裡發生空中相撞。他們直接飛進了我們的航線……他們的應答器沒開，太離譜了。」該航班從庫拉索島起飛，目的地為紐約甘迺迪國際機場。

捷藍航空飛行員詳細描述當時情況：「剛才有一架飛機從我們正前方不到5英里（也許只有2到3英里）的地方飛過，那是一架美國空軍的空中加油機，而且它和我們高度差不多，我們不得不停止爬升。」他並指出，該架空軍飛機隨後進入委內瑞拉領空。

捷藍航空發言人多布羅夫斯基（Derek Dombrowski）14日回應表示：「我們已將此事報告給聯邦當局，並將配合任何調查。」他讚揚機組人員的專業處理：「我們的機組人員接受過各種飛行情況下正確操作程序的培訓，我們感謝機組人員及時將此事報告給我們的領導團隊。」

根據空中交通管制記錄，管制員對此事件也表達不滿，回應飛行員說：「我們的空域中出現了不明飛行物，這太令人憤慨了。」五角大廈建議媒體向空軍尋求評論，但空軍尚未對此事作出回應。

美國聯邦航空管理局上個月已向美國飛機發出警告，呼籲他們在委內瑞拉空域飛行時「謹慎行事」，原因是「委內瑞拉境內或週邊地區的安全形勢日益惡化，軍事活動也日益頻繁」。該局警告所有飛行員，由於「安全情況惡化」，飛越委內瑞拉上空存在風險。

此次事件發生正值美國軍方加強在加勒比海地區的禁毒力度，並試圖對委內瑞拉政府施加更大壓力之際。聯邦航空管理局發出安全局勢惡化和軍事活動加劇的警告後，多家航空公司已取消飛往委內瑞拉的航班。白宮稱，海軍上將下令對涉嫌販毒船隻進行後續打擊，並堅稱攻擊合法。

