捷藍航空班機高度驟降迫降佛州 多名乘客「頭部撕裂傷」急送醫

美國捷藍航空（JetBlue）一架飛機因飛行途中突然高度驟降，造成多名乘客受傷。（示意圖／達志／STRMX）

美國捷藍航空（JetBlue）一架從墨西哥坎昆飛往美國新澤西州紐瓦克的航班，於當地時間30日下午在飛行途中突然高度驟降，被迫改道在佛羅里達州坦帕國際機場緊急降落，機上多名乘客因此受傷並被送往醫院治療。

根據外媒的報導，美國聯邦航空管理局（FAA）發布聲明指出，涉事班機為一架空中巴士A320，於下午2時左右改飛坦帕機場。FAA已就事件展開調查，以釐清導致飛機突然下降的原因。

航空監聽網站LiveATC.net公布的無線電通話顯示，機組人員在通報時提及「至少有三人受傷，疑似頭部撕裂傷」。捷藍航空表示，飛機在降落後，機場醫務人員立即對乘客及機組成員進行健康評估，部分人員隨後被送往醫院接受進一步治療。

廣告 廣告

捷藍航空在聲明中指出，該架載有162個座位的飛機目前已停飛接受全面檢查。公司強調，乘客與機組人員的安全始終是首要任務，並將全力配合調查，為受影響人員提供必要支持。目前受傷人數及傷勢嚴重程度尚未公布，FAA與捷藍航空均表示將在調查完成後公布更多資訊。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言

釣魚變考古奇蹟！他在地上挖蚯蚓竟挖出寶藏 男子掘出2萬枚中世紀銀幣

王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆