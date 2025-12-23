捷警人力不足 蔣萬安：全力向中央爭取並提出建議

台北市長蔣萬安。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北車站連續攻擊案發後，市長蔣萬安今天表示，關於捷運警察人力不足的問題，市府會全力向中央爭取並提出建議，也已要求警察局主動提供第一線同仁心理諮詢和支持資源。

蔣萬安下午視察捷運環狀線北環段工程進度時說，第一線警察同仁是在瞬間高強度壓力下，依照當下可能的資訊，並以確保市民安全為最高原則做出專業判斷，要向他們表達敬意，也已要求警察局主動、積極提供包括心理諮詢及相關支持資源。

關於捷警人力不足，蔣萬安指出，會全力向中央爭取並提出建議；補償金的部分，法務局已公布補償、保險、慰問金、撫卹等相關資訊，市府立場秉持從寬、從優、從速原則，全力協助受害者和家屬。

他也提到，希望不要再提兇手的名字，拒絕讓兇手因恐怖犯行而獲得名聲，該被記得的是挺身而出、奮不顧身的救命英雄。

