捷警前小隊長性侵女兒騷擾女警 查9年竟只記申誡 警曝內幕

社會中心／台北報導

台北市警局捷運警察隊一名鄭姓前小隊長，遭指控長期對親生女兒伸出魔爪，次數高達348次，士林地方法院原定於今（14）日上午開庭審理。豈料，昨（13）日卻傳出鄭男被發現陳屍家中，除了涉及嚴重的家庭性侵案，鄭男過去的警風紀問題也被揭露。據悉，鄭男早於2015年涉嫌性騷擾女警，但當時捷警隊經調查後，僅予以調整服務單位及輕微行政懲處，引發外界質疑「官官相護」。

針對外界指控，台北市警局緊急發布聲明澄清。警局指出，鄭員2015年的性騷擾案件，因初期處置遭議員於2024年質疑「調查未臻周延」，局長當時立即指示重啟調查。經重新審視事證，於2024年4月29日確認性騷擾事實明確，已將鄭員改為「加重記過2次」的嚴厲處分；同時追究考監責任，時任捷運警察隊隊長遭加重申誡2次、督察組長申誡1次。

廣告 廣告

此外，捷警隊也分別於2024年5月及2025年1月召開性騷擾申訴委員會，決議「性騷擾成立」，並將調查結果通報台北市勞動局。

面對這起衝擊警譽的重大醜聞，台北市警局強調，對於性騷擾及性別平等案件，絕對抱持「毋枉毋縱」立場，採取「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度徹查到底。雖然當事人已身亡，但警方仍將持續強化內部法紀教育，以展現淨化警察團隊的決心。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

