捷警挨轟1219慢半拍 隊長：警力有限又偏年長、已盡力

台北市議員游淑慧。（圖／東森新聞）





張文隨機殺人案發當天，台北市議員游淑慧發現，事發當下，台北車站站體內竟沒有捷運警察，質疑張文正是鎖定警方交接班的空窗期犯案。對此，捷運警察回應，因人力不足，下午5點到7點的守望勤務採取「交錯編排」，案發當天該時段正好配置在中山站。捷警也坦言，員警年齡偏高、警力有限。為補強人力，北捷公司另聘用保全，全線每日共有289人輪值，重要轉乘站也會加派人力。

調閱監視器畫面，1219隨機攻擊事件中，凶手張文不僅選在下班、下課尖峰時段犯案，地點更鎖定人潮密集的捷運台北車站。市議員質疑，案發時間點正是捷警交接班的空窗期。

廣告 廣告

台北市議員游淑慧：「坦白說，當下站體裡面一個捷運警察都沒有。我事後追查他們的勤務班表，非常訝異，排班怎麼會出現一個小時的空窗期。」

根據了解，案發當時，北車捷警勤務安排為下午3點到5點，各有兩名員警執行巡邏與守望勤務，下一班則為晚間6點到8點，等於中間有一個小時的勤務空白時段。

對此，捷警說明，平時另有一組守望勤務為下午5點到7點，採交錯編排，案發當天正好配置在捷運中山站。

捷運警察隊隊長廖洛育：「我們捷運警察隊目前警力確實有限，而且同仁年齡偏高，多數已屆齡，所以在勤務安排上確實相當辛勞。」

雙北捷運共有117個站體，捷警總警力為203人，其中168人為外勤人員。北捷公司則表示，全線每日配置289名保全人員輪值，針對運量較大或重要轉乘站，會依尖峰時段與勤務需求，加派1至4名人力。

捷運警察隊隊長廖洛育：「考量到目前警察局使用的是美規無線電，捷運公司使用的是歐規設備，在整合上確實有困難，但在通報與聯繫上並沒有問題。」

隨機攻擊事件引發外界質疑聲浪，捷警壓力不小。後續如何在警力配置與裝備整合上精進檢討，成為捷警與相關單位必須正視的關鍵課題。

更多東森新聞報導

卓榮泰不副署財劃法藍白提彈劾 王鴻薇：自以為兒皇帝？

政院提游盈隆任「中選會主委」昌：怕他被綠封殺

「1縣市」加碼普發6000元！ 三讀過關 預計這時間發放

