捷警隊與汪汪隊立大功 暖牽迷途4歲童沿途找尋 助重回外公懷抱

圖說：臺北市捷運警察隊第一分隊警員葉玲君。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前，一名4歲男童隨外公前往捷運圓山站搭車，外公短暫如廁期間，男童自行前往月台並搭乘捷運往象山方向，途中遇熱心民眾於列車行經民權西路站時發現男童，並將其帶至詢問處，捷警獲報隨即趕赴現場，順利助男童與外公團聚。

捷運警察隊第一分隊警員葉玲君於民權西路站執行守望勤務時，接獲通報有男童走失，立即趕赴現場。經了解，男童因喜歡搭乘捷運，外公特地帶其出門體驗，行經圓山站時，外公前往如廁並叮囑男童在廁所外等候。未料如廁後，卻不見其身影。原來男童自行前往圓山站月台搭乘往象山方向的捷運，熱心民眾於車廂內見男童獨自一人的身影，遂將其帶往民權西路站詢問處請求協助。捷警接獲通報到場後，見男童情緒緊張，遂先行安撫，並詢問喜愛的卡通為何，男童表示喜歡「汪汪隊」，捷警隨即播放相關影片，使男童情緒逐漸穩定，並同步進行身分確認及通報捷運公司站務人員協助廣播、聯繫沿線各站是否有家長正在尋找走失的孩童。不久後得知男童外公亦在圓山站焦急尋人，捷警隨即帶男童搭車前往圓山站順利與外公團聚。

廣告 廣告

捷運警察隊呼籲，民眾攜帶孩童搭乘捷運時，務必隨時留意孩童動向，以免走散或發生危險。建議可於隨身物品上放置聯絡資訊或配戴親屬聯絡名牌，如不慎與家人走失，可就近向捷運站務人員求助，或撥打110報案，捷警接獲通報將立即趕赴現場，以維護旅客的安全。