捷警驚爆1小時沒人！游淑慧怒轟：細思極恐

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生無差別殺人事件，兇嫌張文還先丟擲煙霧彈，造成3位民眾死亡，震驚社會。針對北捷內監視器壞掉，且事發時竟然沒有捷運警察，台北市議員游淑慧今（23）日痛批，捷警人力嚴重不足，但再怎麼排班，都不應該出現尖峰時段1小時空窗期！而一台監視器主機壞掉並不影響整個畫面，在已明確拍到兇嫌丟彈、揮刀的情況下，通報竟未提到有刀械！這恐已嚴重影響後續判斷和應變。游淑慧更嚴正直言，若捷警提早3分鐘和站長一起抵達事發現場，把兇嫌抓住，是不是就不會有中山商圈的憾事？

游淑慧今受訪質疑，照理說站長和捷運警察都應該要在站體內，為什麼捷運警察9分鐘後才抵達？站長當下一個人很辛苦，分別要跑2層樓去滅火在急救傷患，所以請問市警局，捷警有多少人？當下一個捷警都沒有，事後追查班表狀況才驚覺，排班時出現下午5點到6點間一個小時的空窗期。

游淑慧說，她當然知道人力有限且緊繃，但台北車站幾乎是客流量最多、最複雜的一站，不應該在尖峰時段排人力嗎？如果捷警再早3分鐘和站長一起抵達，可能就會在台北車站內抓到張文了，可能也不會有中山站的憾事。細思極恐的是，會不會張文已經事先觀察到這個空窗期？這不應該存在，也令人匪夷所思。捷警是鄭捷後實施的，都已經十幾年了，怎麼會有這樣讓讓人意外的瑕疵？

游淑慧：「我當天6點就看到畫面，清楚拍到揮刀」

游淑慧再提到，當天在通報上和監視器上，都有許多誤差和缺失，例如站長身上沒有任何防備的工具，一個人要處理煙霧彈又要急救傷患，怎麼可能應付得來？

另外，游淑慧指出，行控中心的人在接到通報後已經在看監視器，卻竟沒發現兇手持有刀械？6、7次的通報中都沒提到刀械，影片上卻能非常清楚看到很長的藍波刀，卻沒有通報！這會讓市警局誤判沒有兇器，也影響後面的應變和人員佈局，甚至員警來不及裝備就到現場，也可能是根本不知道現場有刀械、利刃。

游淑慧再指，為什麼三鐵一站，且在當下不知道兇手是否已經出站，應懷疑兇手還在站體裡流竄時，卻沒在群組通報高鐵、台鐵？而且，保全呢？保全在這案中沒有太多角色，但保全其實是可以幫忙滅火的。捷運公司每年都有20幾次的事故演練，是不是演練不夠真實？

至於關於北捷監視器壞掉，游淑慧表示，其實只有一台壞掉並不影響，只有一個段落空白其實沒差，整體還是可以看到兇手有丟彈、揮刀的行為，影片都有非常清楚呈現！那為什麼通報上會有時間差？還漏通報有刀械？所以，5:30分兇嫌離開，5:33分捷警才到，如果站體內如果有捷警，能和站長同時抵達，是不是就有機會在站內就抓到兇嫌？即使看到了影片，還誤判案情嚴重性，這才是重點。

游淑慧：「捷警人力嚴重不足，但應完整銜接，不應有空窗期」

游淑慧也認為，因為人力不足和通報的問題，才讓兇手延續到中山商圈發生憾事，這些都有待檢討。複雜的車站和尖峰的時候，應該根據這些使用彈性人力，而且再怎麼樣排班，也應該要銜接！怎麼會17-18:00有空窗？不過，捷警全部共220位，同時上線可能只有100出頭位，要負責177站，雙北捷運每天15-16的營運時長，加上幾百萬進站人次，捷警人力怎麼可能足夠？

