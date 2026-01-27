捷迅去年營收 跳躍式成長 年增逾59%

捷迅年終員工晚宴，董事長顧城明（右二）、總經理孫鋼銀（右一）強調今年將全力提升毛利率。

捷迅（2643）去年全年營收83.99億元，年增59.70%，因增加新客戶衝刺業績，呈現跳躍式成長，對於今年展望，董事長顧城表示，將全力提升毛利率，提升服務水平，並拓展毛利較高的倉儲業務，達拉斯機場免稅發貨倉去年已啟用，目前並與一家客戶簽約，將在東南亞國家設免稅發貨倉，新倉儲設好後也會接其他客戶相關業務，全年營運可望持穩。

捷迅去年前三季營收61.39億元，每股盈餘(EPS)4.70元，較去年同期成長13.53%。顧城明指出，川普的關稅政策引發全球市場不確定性，企業傳統的大量庫存轉向少量、靈活的庫存管理，並在全球進行多元化的產線佈局，以便根據關稅變化動態調整生產地。海運受關稅影響大，空運有AI做支撐，估計今年空運明顯優於海運，而捷迅的營運比重空運超過七成。另公司今年與積極拓展歐洲市場，歐洲擁有的品牌讓很多貨物銷往亞洲，有利回程貨。

捷迅總經理孫鋼銀進一步說明，公司在德州達拉斯的投資在2023年前便開始佈局，這一長期規劃如今恰好迎合了多重市場利多。首先是全球AI產業的爆發性成長，其次是川普政府時期強烈要求台商及製造業回流美國的政策導向。這使得德州逐漸成為高科技供應鏈的新聚落。

目前觀察到顯著的供應鏈群聚效應，包括輝達、緯創、富士康等科技巨頭均在近期加大了對美投資，且地點高度集中於德州，輝達在當地的投資帶動了其上游供應鏈跟進設廠，甚至連動到更上游的廠商，形成完整的產業鏈；此外，蘋果供應鏈也加入了這一行列，主要涉及筆記型電腦及周邊裝置的生產，而非手機。目前已知公司客戶群中至少有6至8家廠商已在當地完成投資，設立了一至兩條生產線，但具體產量仍未定案，顯示出雖然硬體設施已就位，但實際運作仍充滿彈性。

孫剛銀指出，這種「雙軌並行」或「多點佈局」策略，讓企業可以因應關稅變化調整產地出貨，如果亞洲關稅較低，維持亞洲生產，若美國製造享有關稅優惠，則啟動美國產線，還出現一種新的混合模式，在美國生產高階裝置或關鍵零組件（符合美國製造要求），再出口至亞洲組裝，最後運回美國，應對原產地認定。