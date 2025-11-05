捷迅看年底前海空貨運保守

左起捷迅副總經理葉子菁、總經理孫鋼銀、董事長特助楊永華。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕捷迅(2643)總經理孫鋼銀指出，雖然美中高關稅暫緩一年，目前約47%，但因通路商下單、中國製造、海運、上下鋪貨等，已經趕不上美國年底購買潮，預估年底前看不到海運市場的黑五、耶誕節等效應，而航空貨運方面，目前除伺服器等產品暢旺外，傳統電子消費性產品比較疲軟，整體貨量上也看保守。

至於明年農曆年前是否有海運市場拉貨潮，孫鋼銀說，貨量也許會增多，但恐無法與往年相較，畢竟美國通貨膨脹、科技業裁員、再加上政府關門等因素下，美國消費者購買力不高，而全年則仍須看美國總統川普說了甚麼而定。

美國最高法院將舉行口頭辯論，審理美國總統川普大規模關稅政策的合法性，這項裁決可能決定川普施行的關稅是否能繼續存在，孫鋼銀指出，若法院判定關稅不合法，美國企業在退稅效應，有助於獲利表現，但美國政府財務又更為困窘，川普會不會又祭出哪些措施，就又需觀察了。

展望明年，捷迅指出，全球貿易及物流供應鏈由以前亞洲製造、美國消費的地位，隨著各國對美的貿易順差擴大帶來現今的關稅障礙，2025年中國出口往各區域的占比正在明顯轉變，往非洲已來到成長50%、往中亞成長30%、往中東成長21%、往歐洲成長17%，原本輸往美國地區已減少27%，因此捷迅未來在擬定發展策略方案，將強化航線上的調整，佈局中東及中亞等新興港口，建立非洲地區代理的網絡，客群轉型至新興市場，持續強化危機航線的風險管控，在服務項目方面則採以設立區域倉，協助特定客戶因轉移製造生產基地所需的各項物流規劃，並且會加強投入多式聯運平台的解決方案，給客戶多元選擇，旨在降低物流成本、提升競爭力。

