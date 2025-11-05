捷迅第3季營收創新高 孫鋼銀：美今年購物季保守

（中央社記者江明晏台北5日電）貨攬業者捷迅第3季營收創高，但總經理孫鋼銀表示，對後續航運市場抱持保守態度，尤其美中關稅即使暫緩，仍趕不上購物季備貨，加上通膨影響，今年美國購物季零售需求不強，空運而言，以AI需求較好，空運也出現部分零星急單。

貨攬業者捷迅第3季營收新台幣21.61億元，季成長5.83%，年成長53.51%，單季營收創新高，第3季每股盈餘（EPS）2.79元，季增2046.15%、年增116.28%，寫下疫情後最強第3季獲利表現，累計前3季營收61.39億元，每股盈餘4.7元，較去年同期成長13.53%。

面對全球貿易及關稅議題的瞬息萬變，捷迅表示，台灣、東南亞、美國等地區的業務量同步成長，搭上美中兩國於10月底達成關稅框架協議，市場氛圍熱絡，廠商從觀望態度到陸續啟動年底補貨等規劃，帶動出貨回流的跡象。

隨著全球供應鏈重組，企業加速推動在亞洲轉運與基地設置的需求，捷迅表示，這2年因通膨及中美貿易爭議的干擾，營運仍維持每季成長趨勢，未來會強化各項避險規劃，降低匯率所造成的衝擊。

展望後續，孫鋼銀表示，對後續抱持保守態度，美中關稅即使暫緩，仍趕不上購物季備貨，加上受到通膨影響，今年美國購物季零售需求恐怕不強，空運而言，AI相需求相對較好，傳統電子消費性產品比較疲軟，銷售量不好也會影響拉貨，但近期空運出現部分零星急單，由於空運市場供給仍大於需求，運價並未顯著挹注。

針對明年，捷迅表示，全球貿易的物流供應鏈由原本以前亞洲製造、美國消費的地位，隨著各國對美貿易順差擴大帶來現今的各種變數，2025年中國出口往各區域的占比正在明顯轉變，往非洲已至50%、往中亞至30%、往中東至21%、往歐洲至17%，原本輸往美國地區已減少27%，必須持續觀察趨勢適時做航線上的調整，布局中東及中亞等新興港口，建立非洲等地區代理的網絡，著重拓展新興市場客群。（編輯：張均懋）1141105